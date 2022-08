Oscary 2023: Wyścig rozpoczęty! Irlandia zgłasza film

Spot "An Cailín Ciúin"



OSCARY 2023: Zgłoszeni kandydaci



Mamy już sierpień, powoli więc rozpoczyna się rywalizacja o nominacje do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W tym roku pierwszego kandydata do statuetki zgłosiła Irlandia. Kraj reprezentować będzie " An Cailín Ciúin ".Zgłoszenie tego filmu nie jest żadnym zaskoczeniem. " An Cailín Ciúin " był bowiem największym artystycznym i kasowym sukcesem filmu zrealizowanego w języku irlandzkim w historii. W box offisie jego wpływy były dwukrotnie wyższe od poprzedniego irlandzkiego rekordzisty. Zaś podczas gali Irlandzkiej Akademii Filmowej jako pierwszy irlandzkojęzyczny obraz zdobył statuetkę dla najlepszego filmu (w sumie zdobył ich siedem).Akcja filmu " An Cailín Ciúin " rozgrywa się w 1981 roku. Cáit przeprowadza się na lato ze swojego przepełnionego, toksycznego domu na wieś do dalekich krewnych. Tam dziewczynka ma okazję rozkwitnąć. Jednak w rodzinie, w której miało nie być żadnych tajemnic, Cáit odkrywa bolesny sekret... An Cailín Ciúin " jest dziewiątym filmem zgłoszonym do Oscarów przez Irlandię. Tylko hiszpańskojęzyczna " Viva " z 2015 roku zdołała trafić na listę skróconą do nominacji.Irlandia: " An Cailín Ciúin