Oscary 2024: Ken, Godzilla, Ukraina! Najważniejsze wydarzenia gali

Ryan Gosling jako Ken

Pierwszy Oscar dla Ukrainy

Pierwszy Oscar dla cyklu "Godzilla"

In Memoriam. Kontrowersyjne wybory

Nagi John Cena

Billie i Finneas Eilish najmłodszymi podwójnymi zdobywcami Oscarów

Wielka porażka platform streamingowych

Al Pacino zaskoczył ogłaszając Oscara

Movie się: Podsumowujemy Oscary 2024

Spore wrażenie na fanach zrobił występ Ryana Goslinga , który wykonał nominowaną do Oscara piosenkę "I'm Just Ken".Zabawną reakcję na to miała jego żona Eva Mendes , która poprosiła go na Instagramie po występie o powrót do domu, "by położyć dzieci spać"Filmzdobył Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Jest to pierwsza nagroda Akademii dla Ukrainy. W czasie przemówienia reżyser Mstyslav Chernov powiedział, że chętnie oddałby Oscara, gdyby to uratowało życie ludzi w pogrążonej wojną Ukrainie.W kategorii efekty specjalnej Dawid pokonał hollywoodzkich Goliatów. Kosztująca zaledwie 15 milionów dolarówpokonała widowiska, których budżety były często dziesięciokrotnie wyże. W 70-letniej historii Króla Potworów jest to pierwszy Oscar. Laureata w tej kategorii ogłosili "bliźniacy" Arnold Schwarzenegger Media społecznościowe nie zostawiły suchej nitki na twórcach segmentu "In Memoriam", który wspomina zmarłych w ostatnim roku artystów. Segment został podzielony na dwie części. W głównej przypominano poszczególne osoby, w drugiej zaprezentowano listę innych zmarłych. Do tej drugiej grupy relegowani zostali m.in.: Lance Reddick Norman Lear oraz Terence Davies . Nie zostało to dobrze przyjęte w Internecie. John Cena pojawił się na scenie praktycznie nagi, gdy ogłaszano laureata Oscara za kostiumy. Było to odwołanie się do słynnego incydentu z 1974 roku, kiedy to Robert Opel zakłócił oscarową galę pojawiając się nago. Billie Eilish i jej brat Finneas zdobyli Oscara za najlepszą piosenkę. Utwór "What Was I Made For?" z filmu " Barbie " dał im drugą nagrodę Akademii. Tym samym przeszli do historii jako najmłodsi podwójni zdobywcy oscarowi. Billie ma 22 lata, jej brat 26.Netflix i Apple byli wielkimi przegranymi tegorocznej gali oscarowej. Platformy miały w sumie 32 nominacje, jednak wieczór zakończyły tylko z jedną statuetką. Zdobył ją Netflix za film krótkometrażowy. Co ciekawe, jest to pierwszy Oscara w karierze reżysera Wesa Andersona Zdobywcę Oscara w kategorii najlepszy film ogłaszał w tym roku Al Pacino . Zgodnie z tradycją powinien najpierw przypomnieć wszystkich nominowanych w tej kategorii. Pacino najwyraźniej nie miał na to ochoty, bo od razu sięgnął po kopertę i ogłosił, że zwycięzcą jest " Oppenheimer ".