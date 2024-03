Oscary 2024: Al Pacino nie okazał szacunku nominowanym? Mamy oświadczenie aktora

Al Pacino krytykowany za sposób, w jaki wręczył Oscara. Aktor odpowiedział

Nie wszystkim spodobał się sposób, w jaki Al Pacino ogłosił zwycięzcę 96. gali oscarowej. Zanim poznaliśmy zwycięzców w kategoriach aktorskich, każdy z nominowanych został zaprezentowany przez laureatów z poprzednich lat. Niektórzy widzowie gali oczekiwali, że tak samo będzie w przypadku najważniejszej nagrody – dla najlepszego filmu. Po tym jak wręczający ją Al Pacino po prostu powiedział, że statuetka wędruje do twórców " Oppenheimera ", pojawiły się komentarze, jakoby był to wyraz braku szacunku dla pozostałych nominowanych. Aktor zdecydował się odpowiedzieć na krytykę.– czytamy w oświadczeniu udostępnionym przez rzecznika aktora. Oppenheimer " tryumfował podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów, zdobywając siedem z trzynastu nagród, do których był nominowany. Amerykańska Akademia Filmowa przyznała mu m.in. statuetki dla najlepszego filmu, najlepszego reżysera oraz aktorów pierwszo- i drugoplanowych.