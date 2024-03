Oscary 2024: Czy John Cena był naprawdę nagi na scenie?

Dlaczego John Cena pojawił się nago na scenie?

John Cena: tak robi się magię w Hollywood

Poniżej prezentujemy zdjęcia, na których widać, jak naprawdę wyglądał John Cena.

John Cena wziął udział w gali oscarowej jako jeden z prezenterów nagrody Akademii za najlepsze kostiumy. Producenci postanowili wykorzystać go do "świętowania"Gdy na scenie był David Niven i zapowiadał pojawienie się Elizabeth Taylor , niespodziewanie pojawił się nagi mężczyzna - Robert Opel. Zobaczcie to wydarzenie: John Cena pojawił się na scenie przysłonięty wyłącznie dużą kopertą. Miało to stworzyć iluzję, że jest kompletnie nagi., którzy obawiali się, że w przypadku jakiejś wpadki na stację zostałaby nałożona wysoka kara finansowa. Dlatego też Cena miał na sobie specjalny strój zwany, który zakrywał wszystko, co mogłoby narazić stacje na przykre konsekwencje.W wywiadzie dla The Hollywood Reporter czołowa koordynatorka intymności Jessica Steinrock wyjaśnia, że w ostatnich latach