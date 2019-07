Oskarżyciel Kevina Spaceya wycofuje zarzuty

Getty Images © Scott Eisen



Mężczyzna, który oskarżył Kevina Spaceya o molestowanie seksualne, wycofał zarzuty.Powód, którego personalia nie zostały podane do wiadomości publicznej, oskarżył aktora o to, że w 2016 roku w barze w Nantucket upoił go alkoholem i obmacywał, będąc przy tym agresywnym. Mężczyzna miał wówczas 18 lat i pracował jako pomocnik kelnera.Adwokat powoda, Mitchell Garabedian, złożył pozew w zeszłym tygodniu. Wycofał go zaledwie dwa dni później, a media poinformował w piątek. Nie wytłumaczył, dlaczego i odmówił komentowania sprawy.Jako że mówimy o pozwie cywilnym, nie oznacza to, że sprawa karna została umorzona - Spacey wciąż będzie musiał zameldować się w sądzie. Jego adwokat przekonuje, że całość jest próbą wymuszenia pieniędzy. Przypomnijmy, że przeciw aktorowi wciąż toczy też się sprawa o molestowanie seksualne masażysty z Kalifornii.