Oto Violet z 2. sezonu "Wiedźmina"

Pre-produkcja kolejnego sezonuruszyła pełną parą. Do obsady 2.serii dołączyła właśnie Carmel Laniado ).Młoda aktorka wcieli się w postać Violet. To bohaterka wymyślona na potrzeby serialu - na pozór empatyczna i rezolutna dziewczyna, która skrywa mroczną osobowość. Przypomnijmy też, że w 2. sezonie w tytułowego bohatera znów wcieli się Henry Cavill , czarodziejkę Yennefer zagra Anya Chalotra , z kolei w roli Ciri ujrzymy Freyę Allan to ekranizacja zbiorów opowiadań oraz powieści fantasy pióra Andrzeja Sapkowskiego . Tytułowy bohater Geralt z Rivii jest zabójcą potworów, który próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie pełnym wściekłych bestii i okrutnych ludzi.Jednym z producentów wykonawczych serialu jest Tomasz Bagiński , a konsultantem - Andrzej Sapkowski . Pierwszy sezonskłada się z ośmiu odcinków.