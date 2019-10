Oto młoda Priscilla Presley

Getty Images © Jim Spellman



Oto i Priscilla Ann Presley , którą zobaczymy w filmowej biografii Elvisa Presleya . W popularną aktorkę, modelkę oraz żonę króla rock'n'rolla wcieli się australijska aktorka Olivia DeJonge ).Reżyserem i współscenarzystą filmu jest twórca) wygrał casting do głównej roli. W widowisku zobaczymy również Toma Hanksa , który wcieli się w wieloletniego menedżera artysty, Toma "Pułkownika" Parkera. Presley urodził się w Tupelo w 1935 roku. Już jako dziecko śpiewał w chórze kościelnym. W 1954 roku nagrał utwór "That's All Right Mama", który został przebojem lokalnej radiostacji. Rok później na jednym z jego koncertów pojawił się Parker i z miejsca podpisał z nim kontrakt. Niezatytułowany film skupi się na relacji gwiazdora i jego impresaria. Parker był Presleyowi bezwzględnie oddany, ale też brał bardzo duży procent od jego zarobków.Realizację sfinansuje wytwórnia Warner Bros. Zdjęcia rozpoczną się na początku przyszłego roku w australijskim Queensland.