PLOTKA: "The Falcon and The Winter Soldier" zmieni tytuł?

Czy serial " The Falcon and The Winter Soldier " zmieni tytuł po pierwszym sezonie? Wskazują na to słowa dziennikarza Charlesa Murphy'ego, którego prognozy i przecieki zwykle się sprawdzają.W ostatnim odcinku podcastu Murphy's Law pojawiają intrygujące sugestie dotyczące przebiegu fabuły serialu. Możemy spokojnie założyć - mając na uwadze finał " Avengers: Końca gry " - że pierwszy sezon będzie opowiadał o Samie zmagającym się z ciężarem legendy Kapitana Ameryki. I że w jego finale bohater "dojrzeje" do dziedzictwa wielkiego poprzednika. Co z kolei sprawi, że w tytule kolejnego sezonu pojawi się już jako nowy Kapitan Ameryka."Po pierwszym sezonie zarówno Sam, jak i Bucky będą mieli za sobą kilka traumatycznych doświadczeń. Zmienią się, staną się innymi ludźmi. A wraz z nimi zmieni się tytuł" - twierdzi Murphy. Niestety, nie zdradza swojego typu. Wyręczają go dziennikarze Latino Review: "Captain America and The White Wolf"? Czemu nie.Swoje role w serii powtórzą Anthony Mackie jako Falcon oraz Sebastian Stan w roli Zimowego Żołnierza. Na ekranie zobaczymy również Desmonda Chiama Premieramiała odbyć się na Disney+ w sierpniu 2020. Teraz producenci celują jednak w termin jesienny. Więcej szczegółów wkrótce.