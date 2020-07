Premiera "Falcon and the Winter Soldier" opóźniona

Wygląda na to, że " Falcon and the Winter Soldier ", który miał zadebiutować na platformie Disney+ w sierpniu, nie będzie gotowy na czas. Wiadomość nie powinna być zaskoczeniem, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że plan serialu pozostaje zamknięty od marca.Serwis Disney+ opublikował w czwartek listę sierpniowych premier i zabrakło na niej serialu o przygodach Falcona i Zimowego Żołnierza. Nowa data premiery nie jest znana. Nie wiadomo też, kiedy ekipa będzie mogła kontynuować przerwaną pracę.Kiedy rozpoczął się koronawirusowy lockdown, twórcy zaczęli właśnie pierwszy tydzień pracy w Pradze. Ekipa wróciła wówczas do Atlanty, gdzie Marvel realizuje wiekszość swoich projektów. Falcon and the Winter Soldier " miał być pierwszym z seriali Marvel Studios, który zadebiutuje na Disney+. Gwiazdami produkcji są wcielający się w parę tytułowych bohaterów Anthony Mackie Sebastian Stan . W obsadzie są również Daniel Brühl Produkcja kolejnych marvelowskich seriali - " Lokiego " oraz " WandaVision " - również została wstrzymana. Początkowo miały one zadebiutować pod koniec 2020 roku, co również wydaje się obecnie mało prawdopodobne. Nie wiadomo też, czy Disney zdecyduje się wpuścić do kin " Czarną Wdowę ", która obecnie jest zaplanowana na listopad.