PLOTKA: Dzięki platformie WarnerMedia wrócimy do Hogwartu?

Jak wiadomo, WarnerMedia przygotowuje się do uruchomienia własnej platformy. Powstaje więc pytanie, co się na niej znajdzie. Jeśli wierzyć rewelacjom We Got This Covered, wśród ekskluzywnych tytułów będzie serial osadzony w tym samym świecie, co cykle widowisk kinowychWGTC twierdzi, że planowany serial będzie rozgrywał się w Hogwarcie i w Europie przed wydarzeniami znanymi z dużych ekranów. Szczegóły fabuły nie są znane portalowi. Podobno jednak serial poświęcony zostanie grupie zupełnie nowych postaci. Rzecz ma być bardzo luźno powiązana z filmami.Oczywiście portal We Got This Covered zastrzega, że prace nad serialem są na bardzo wstępnym etapie, więc wszystko może się wydarzyć, łącznie z decyzją o porzuceniu planów realizacji.