PLOTKA: Nie będzie filmu "Joker & Harley Quinn"?

Po sieci krążą ciekawe plotki na temat postaci Harley Quinn i jej przyszłości w kinowym uniwersum DC Comics. Jeśli im wierzyć, Warner Bros. postanowiło ograniczyć liczbę projektów, w których postać się pojawi do... jednego -Przypomnijmy, że jednym z zapowiadanych komiksowych projektów Warnera był film poświęcony przygodom Harley Quinn i Jokera. Ma to być spin-off. Według nowych plotek projekt ten trafił do kosza. Reżyserami widowiska zostali w 2017 roku Glenn Ficarra John Requa , którzy jeszcze we wrześniu ubiegłego roku zachwalali scenariusz. Zapowiadali, że ich będzie komedią romantyczną o niezrównoważonych psychicznie ludziach.Harley Quinn miała też pojawić się w. Nowe plotki sugerują jednak, że z tego projektu postać została wycofana. Na ile są to rewelacje wiarygodne, tego na razie nie wiadomo. James Gunn wciąż pracuje nad scenariuszem widowiska i póki co nie zdradził na jego temat żadnych szczegółów. Gunn jednak ostatnio powrócił na Twittera, więc być może już wkrótce podzieli się z fanami pierwszymi oficjalnymi informacjami na temat fabuły