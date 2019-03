PLOTKA: Shazam i Black Adam nie spotkają się w kinach zbyt szybko

Jak wiadomo, Warner Bros. od 12 lat planuje komiksowe widowisko. I choć od początku jest z nim związany Dwayne Johnson , to projekt wciąż nie doczekał się realizacji. Black Adam to wróg Shazama. Z czasem wypączkował filmowy projekt o tym herosie, który wkrótce trafi do kin na całym świecie. Kiedy po raz pierwszy zaczęło się mówić o, wszyscy spodziewali się, że pojawi się w nim właśnie Black Adam. Tak się jednak nie stało. A teraz portal We Got This Covered ma złe wiadomości dla tych wszystkich, którzy nie mogą się doczekać ekranowego rendez-vous mocarnych tytanów.Otóż zdaniem WGTC szanse, że zobaczymy w najbliższym czasie Shazama i Black Adama w jednym filmie, są zerowe. Zdaniem portalu, Warner Bros. zamierza najpierw nakręcić, a potem. Do spotkania obu postaci mogłoby więc najwcześniej dojść w widowisku. O ile ten film w ogóle powstanie.Jak wiemy z wcześniejszych, niepotwierdzonych oczywiście doniesień,ma posłużyć za punkt wyjścia do przygód wielu innych postaci komiksowych, jak Hawkman, Stargirl czy Atom Smasher. Mówi się również, że położy podwaliny pod kinowe uniwersum powiązane z organizacją Justice Society of America.