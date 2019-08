POWIĘKSZENIE: Ostatnia szansa, by wysłać konkursowe prace

Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie młodych zdolnych ludzi, którzy będą w przyszłości profesjonalnie pisać o kinie. Wygrana daje laureatom szansę na zawodową karierę. Szukamy autorów, którzy zwrócą uwagę na rzeczy pomijane, dostrzegą to, co pozostawało niedostrzeżone, i opiszą w swoich tekstach najciekawsze aspekty współczesnego kina. Na osiem dotychczasowych edycjinadesłano już łącznie 1759 prac konkursowych.Każdy z uczestników powinien przesłaćCo ważne, muszą one być połączone kontekstowo, tzn. artykuł powinien podejmować problematykę, rozszerzać bądź nawiązywać do recenzowanego filmu albo serialu.Recenzja powinna liczyć nie więcej niż(ze spacjami), a artykuł – nie więcej niż(ze spacjami).Zestaw konkursowy musi składać się z tekstów dotądKonkurs jest przeznaczonyPrace należy nadsyłać na adresW treści maila prosimy podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu).Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:I miejsce – 3000 zł oraz współpraca z portalem FilmwebDwa wyróżnienia – po 1000 złW jury tegorocznego Konkursu zasiądą: Kinga Dębska (reżyserka i scenarzystka filmowa,), Gabriel Krawczyk (zwycięzca VIII edycji), Marta Sikorska (Warszawska Szkoła Filmowa), Michał Oleszczyk (krytyk filmowy) oraz przewodniczący jury Michał Walkiewicz (redaktor naczelny Filmwebu).Nagrody zostaną wręczone pod koniec września na corocznym zjeździe użytkowników Filmwebu, czyli Filmweb Offline.Pełny regulamin Konkursu znajduje się. Wysłanie Zestawu konkursowego oznacza akceptację regulaminu.