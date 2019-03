PREMIERA: Ogrodnik, Kot, Cielecka na plakacie "Dnia czekolady"

3 2 1



Już 31 maja na ekrany kin wejdzie nowa polska produkcja familijna. Z tej okazji prezentujemy Wam plakat filmu. Znajdziecie go poniżej:to ekranizacja pełnej magii książki, która opowiada o przygodach Moniki i Dawida. Dwójkę niezwykłych bohaterów połączy nie tylko przyjaźń, ale też wspólny sekret. Odkryją świat, w którym żyją zjadacze poniedziałków, wtorków i kolejnych dni tygodnia. Czy uda im się spełnić marzenie i cofnąć czas? Poznaj z nimi tajemnicę starego zegara i obudź szalonego Skoczka Czasu, który za pomoc żąda zapłaty w czekoladzie. Może dowiesz się również, kim tak naprawdę jest tajemnicza kotka, którą przygarnął Dawid i dlaczego Monika chodzi w hawajskiej spódniczce hula. A jeśli będziesz mieć odwagę... nie zamykaj oczu i zmierz się ze złą wiedźmą wykradającą dzieciom ich drogocenne wspomnienia! Magdalena Cielecka , która wciela się w jedną z ról podkreśla, że to mądra historia, która obok rozrywkowego wymiaru niesie ze sobą symboliczne i terapeutyczne treści, ważne dla każdego świadomego rodzica.– mówi aktorka.Mimo że do premiery zostało jeszcze półtora miesiąca, film zyskał już uznanie publiczności i zdobył wiele nagród. Jednym z wyróżnień, które otrzymał była Nagroda Nauczycieli Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!