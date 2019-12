PREMIERA: Przetrwanie to brutalna gra na plakacie "Monos"

3 2 1



Zapraszamy do obejrzenia polskiego plakatu filmu. Obraz wejdzie do naszych kin 7 lutego.Wilk, Lady, Rambo, Yeti, Bum-Bum, Smerf, Szwedka i Pies to nastoletni partyzanci pilnujący amerykańskiej zakładniczki gdzieś w górach w Ameryce Południowej, pośród zjawiskowo sfilmowanych, soczystych i dzikich krajobrazów. Tajemnicza "Organizacja" daje im rozkazy przez radio, przydziela krowę Shakirę, karabiny do zabawy i pozwala na rytualne orgie po dniu ćwiczeń wojskowych. Kiedy przypadkowo ginie Shakira, zaczyna się walka o przywództwo w oddziale, który musi uciekać z gór do amazońskiej dżungli. Chaos i napięcie zamieniają się w brutalną walkę o przetrwanie. Młodzi rebelianci przypominający rozbitków z "Władcy much" stają twarzą w twarz ze swoimi demonami. Przedzierają się przez tropikalny las, a śmierć podąża za nimi...