OSCARY 2020: Kandydatem Kolumbii film wyróżniony w Sundance

Już 19 krajów zgłosiło swoich reprezentantów w tegorocznym wyścigu po Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W ostatnim czasie zrobiły to: Kolumbia, Dominikana i Tunezja.Kolumbia postawiła na film, który na amerykańskiej ziemi już odniósł sukces. To, który na festiwalu Sundance zdobył Specjalną Nagrodę Jury w konkursie międzynarodowym. Kolumbia ma już na swoim koncie jedną oscarową nominację, wywalczoną cztery lata temu przez. Tamten film nie zdołał jednak zdobyć statuetki.Dominikana nie zaskoczyła i postawiła na sprawdzonego twórcę. Po raz trzeci swój kraj ma okazję reprezentować José María Cabral . Tym razem z filmem, który swoją światową premierę miał w marcu na festiwalu w Miami. Żaden z jedenastu wysłanych do Los Angeles do tej pory tytułów nie wywalczył nominacji.Wybór Tunezji padł natomiast na film, który miał swoją premierę przed rokiem w sekcji Quinzaine des Réalisateurs festiwalu w Cannes . To dramatw reżyserii Mohameda Ben Attii . Tunezja do tej pory pięciokrotnie próbowała swoich sił w oscarowych zmaganiach. Póki co bez sukcesów.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Belgia:Dominikana:Ekwador:Estonia:Gruzja:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Niemcy:Palestyna:Panama:Rumunia:Szwajcaria:Tunezja:Turcja:Ukraina: