PREMIERA: Zobaczcie polski zwiastun filmu "Biały, biały dzień"

6 marca do kin trafi nowy film Hlynura Pálmasona , reżysera, zatytułowany. A już dziś u nas możecie obejrzeć polski zwiastun.W biały, biały dzień, gdy nieba nie można odróżnić od ziemi, zmarli mogą mówić do tych, którzy wciąż żyją – głosi islandzkie powiedzenie. W taki też dzień ginie żona byłego szefa policji, która spada w przepaść rozpędzonym samochodem. Mimo żałoby, stara się on zacząć wszystko od nowa i odpowiedzieć sobie na pytanie, kim teraz jest. Pewnego dnia odkrywa tajemnicę, która pierwszy raz od dawna wzbudzi w nim silne emocje. Od tej pory zrobi wszystko, żeby dowiedzieć się prawdy o ich wspólnej przeszłości.to osnuta islandzką mgłą historia żalu, zemsty i bezwarunkowej miłości.Dystrybutorem filmu w Polsce jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.