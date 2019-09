OSCARY 2020: Australia, Islandia i Uzbekistan w rywalizacji

Do 81 wzrosła liczba państw, które zgłosiły chęć walki o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim czasie uczyniły to: Australia, Islandia i - po raz pierwszy - Uzbekistan.Australia wybrała na swojego reprezentanta inspirowany prawdziwą historią thriller o handlu ludźmi. Bohaterem filmu jest 14-letni Czakra, który został sprzedany do niewolniczej pracy na tajskim trawlerze, gdzie przemoc, tortury i śmierć są na porządku dziennym.Australia po raz trzynasty bierze udział w oscarowej rywalizacji. W 2017 roku wywalczyła nominację filmemKandydatem Islandii został. To historia owdowiałego mężczyzny, który próbuje zacząć wszystko od nowa wykańczając dom dla córki i opiekując się wnuczką. Tłumione uczucia jednak dadzą o sobie znać, kiedy bohater zacznie odkrywać tajemnice swojej żony.Islandia bierze udział w rywalizacji oscarowej od początku lat 80. Do tej pory nie udało jej się zdobyć Oscara. Otrzymała zaledwie jedną nominację (za).Uzbekistan jest trzecim, po Ugandzie i Ghanie, państwem, które po raz pierwszy spróbuje powalczyć o Oscara. Historycznym reprezentantem został dramat. Jest to historia nastoletniej Zulfiyi, która mieszka z babcią w małej wiosce. Dziewczyna marzy o przeprowadzce do matki, która pracuje w dużym mieście.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Albania:Algieria:Argentyna:Armenia:Australia:Austria:Bangladesz:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Filipiny:Finlandia:Francja:Ghana:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Iran:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Serbia:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Uzbekistan:Wenezuela:Węgry:Wietnam:Włochy: