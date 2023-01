Seks, kłamstwa i kaseta wideo w filmie o Pameli Anderson

Pamela: Historia miłosna - zobacz zwiastun





"Pamela: Historia miłosna – o czym opowie film dokumentalny?

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun nowego filmu dokumentalnego, który trafi na platformę Netflix. To " Pamela: Historia miłosna ", czyli kolejna - po serialu " Pam i Tommy " - produkcja opowiadająca o życiu aktorki, o jej drodze do sławy oraz o wycieku słynnej sekstaśmy, a także medialnym i popkulturowym pokłosiu tego wydarzenia.Ekscesy kontrowersyjnej pary Pameli Anderson Tommy'ego Lee przez lata stanowiły pożywkę dla tabloidów. Wyciek wideo zawierającego zapis ich igraszek z miodowego miesiąca był jednym z największych skandali lat 90 - wpłynął na kariery obojga zainteresowanych, odbił się szerokim echem w mediach i stał się również ważną cezurą we wczesnej historii internetu.Gwiazda " Słonecznego patrolu " i perkusista Mötley Crüe pobrali się w 1995 roku po zaledwie czterech dniach znajomości. Ich sekstaśma trafiła do dystrybucji w 1997 roku i szybko stała się hitem, zyskując pierwsze miejsce w rankingu wideo dla dorosłych. Po licznych rozstaniach i powrotach para rozwiodła się na początku 1998 roku.