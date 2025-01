Pamela Anderson: "The Last Showgirl" to moja zemsta

Getty Images © Dimitrios Kambouris

Przypomnijmy, że serial tyle opowiada o relacji Pameli Anderson Tommym Lee , co raczej o wycieku stworzonej przez nich prywatnej sekstaśmy oraz o konsekwencjach, które para musiała z tego tytułu ponieść. Choć twórcy podkreślali, że chceli opowiedzieć o kontrowersji z szacunkiem, komediowy charakter serialu sama Pamela Anderson odebrała jako jednoznaczny atak na jej osobę.[co zrobili twórcy]Aktorka podkreśliła też ironię pewnej sytuacji, w której aktorzy wcielający się w nią i jej partnera dostają nagrody zamiast nich. Przez 35 lat kariery, Anderson nie otrzymała ani jednej bardziej prestiżowej nominacji. To wszystko może zmienić " The Last Showgirl " - film, który na poziomie zawodowym oraz osobistym dla Pameli Anderson jest tym samym, co " Substancja " dla Demi Moore ; uwzniośleniem i oddaniem aktorskiej sprawiedliwości.dodała Anderson Przypomnijmy, że w " The Last Showgirl Anderson wciela się w doświadczoną tancerkę w rozbieranej rewii w Las Vegas, która po 30 latach aktywnej pracy musi przejść na emeryturę. Jej bohaterka swoją pracę traktuje nie jako rozrywkę, a sztukę wielkiego formatu, z korzeniami sięgającymi wzorców francuskiej burleski. Choć osiągnęła mistrzostwo w swoim fachu, prowadzący show postanawiają zastąpić ją młodszym, "wizualnie apetyczniejszym" pokoleniem. Kobieta staje więc przed dylematem: co zrobić dalej ze swoim życiem, skoro jej największy atut – ciało – przestało być atrakcyjne?