Pamela Anderson na pierwszym zdjęciu z "The Last Showgirl" w reżyserii Gii Coppoli

O czym opowie "The Last Showgirl"?

Pamela Anderson - kariera

Zwiastun serialu "Pam i Tommy"

Jako 50-letnia tancerka nie wie, co dalej. Bohaterka postanawia naprawić relację z córką.W obsadzie są również Jamie Lee Curtis Billie Lourd . Scenariusz napisali Kate Gersten – powiedziała Gia Coppola Film jest obecnie na etapie postprodukcji. Producenci będą szukali międzynarodowych dystrybutorów na nadchodzących targach podczas festiwalu w Cannes.Gwiazdazostała odkryta podczas meczu Canadian Football League w Vancouver. Sławę zyskała początkowo jako modelka Playboya, a następnie jako aktorka. Pierwszą dużą rolą Anderson była Casey w serialu. Grała również w takich produkcjach,W 2022 roku zadebiutował serialopowiadający o historii Pameli i jej najbardziej kluczowym momencie w karierze i życiu osobistym, czyli małżeństwie z Tommym Lee (w tej roli Sebastian Stan ) i wycieku do sieci taśmy wideo z intymnymi monetami z mężem. W główną rolę wcieliła się Lily James W zeszłym roku ukazał się także dokument o Anderson pod znaczącym tytułem. Gwiazda opowiada w nim o swoim życiu, związkach i odnosi się zarówno do serialu "Pan i Tommy", jak autentycznych przykrych doświadczeń.