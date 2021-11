Pandemia COVID-19: Od 1 grudnia ograniczenie liczby osób w kinach!

Minister Zdrowia ogłosił dziś wprowadzenie nowych restrykcji sanitarnych. Oficjalnym powodem ich wprowadzenia są obawy przed rozprzestrzenianiem się omikronu, nowej mutacji wirusa SARS-CoV-2.



Kina - nowe ograniczenia od 1 grudnia



Nowe restrykcje sanitarne wejdą w życie 1 grudnia i mają funkcjonować do 17 grudnia (z możliwością przedłużenia). W przypadku kin oznacza to zmniejszenie limitu osób, które mogą przebywać na sali kinowej. Od 1 grudnia będzie mogło być zajętych jedynie 50% miejsc.



Oczywiście to ograniczenie odnosi się sytuacji, w której wszystkie osoby są niezaszczepione. Osoby w pełni zaszczepione nie będą, tak jak do tej pory, wliczane w limity.



Minister Zdrowia podkreślił, że obowiązek pilnowania limitów spoczywa na właścicielach obiektów. Zapowiedziano również kontrole inspektorów sanitarnych i policji.



Omikron - co wiemy o nowym wariancie wirusa wywołującego COVID-19?



Informacje o nowej wersji wirusa SARS-CoV-2 pojawiły się pod koniec listopada. WHO nadało jej nazwę omikron i natychmiast uznało z wariant groźny, któremu należy się bliżej przyjrzeć (VOC). Zaniepokojenie specjalistów wywołuje bardzo duża liczba mutacji, które mogą powodować, że będzie on nie tylko bardziej zakaźną wersją, ale też trudniejszą do rozpoznania i zwalczania przez system obronny ludzkiego organizmu.



Omikron został wykryty w RPA i zgłoszony WHO 24 listopada. Obecnie przypadki zakażenia tym wariantem są już odnotowywane na terenie Unii Europejskiej. W Polsce na razie nie odkryto przypadku zakażenia omikronem. Kraj nasz jednak zmaga się z "czwartą falą", w której średnia tygodniowa liczba wykrywanych przypadków COVID-19 przekracza 20 tysięcy. Notowanych jest również ponad 3 tysiące zgonów tygodniowo osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.