Pandemia szaleje! Jej efektem jest... sequel "Corona Zombies"!

Full Moon Features staje się liderem nowego trendu filmowego - Coronasploitation. Ledwo co został nakręcony i wypuszczony do sieci horror, a studio już pracuje nad kontynuacją! Co więcej. Wiemy już, że premiera sequela zaplanowana jest na 15 maja.Jak dokładnie twórcom udaje się zrealizować w czasach pandemii film, tego nie wiemy. Znamy za to jego tytuł, który brzmi. Poniżej znajdziecie pierwszy plakat produkcji:Jak łatwo się domyślić, bohaterkami będą dwie ślicznotki z. Dziewczyny zmagają się z najcięższym wyzwaniem w ich życiu - nudą związaną z koniecznością dystansowana społecznego. Jak większość Ameryki uzależniły się od serialu. Bohaterki postanawiają wyruszyć z misją ratującą Joe przed losem gorszym od zgotowanego przez Carole Baskin. A wszystko to w czasie, kiedy świat ogarnięty jest paniką przed śmiertelną pandemią.Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli oryginału, poniżej zamieszczamy zwiastun (tylko dla dorosłych!)