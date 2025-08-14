Newsy Seriale Po sukcesie "Zakręconego piątku" Disney nakręci kolejny projekt z Lindsay Lohan
Po sukcesie "Zakręconego piątku" Disney nakręci kolejny projekt z Lindsay Lohan

The Arnold Fan / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lindsay+Lohan+w+adaptacji+powie%C5%9Bci+%22Wszystkie+moje+k%C5%82amstwa%22-162459
źródło: Getty Images
autor: Mike Coppola
Wspaniała informacja dla fanów odświeżonego niedawno "Zakręconego piątku 2". Jak informuje dziś portal The Hollywood Reporter, Disney przymierza się do realizacji kolejnego projektu z Lindsay Lohan. Tym razem gwiazda ma przewodzić obsadzie serialu "Count My Lies". 

Lindsay Lohan w nowym serialu – co wiemy?



Produkowana przez należące do Disneya 20th Television produkcja tworzona jest na potrzeby serwisu Hulu. "Count My Lies" będzie serialem opartym na motywach debiutanckiej powieści Sophie Stavy, która pod koniec sierpnia ukaże się w polskich księgarniach dzięki staraniom wydawnictwa Książnica. W polskim tłumaczeniu książka będzie nosiła tytuł "Wszystkie moje kłamstwa". 

GettyImages-2171082415.jpg Getty Images © Dave Kotinsky


Zgodnie z opisem zamieszczonym przez The Hollywood Reporter, serial opowie historię kompulsywnej kłamczuchy Sloane Caraway, która podstępem znajduje pracę jako niania w domostwie zamożnych Violet i Jaya Lockhartów. Nie wie jednak, że rodzina, tak samo jak ona, skrywa mroczne sekrety, których rozszyfrowanie może nieść dla bohaterki katastrofalne konsekwencje. 

Lindsay Lohan zagra postać Violet Lockhart, matkę rodziny, która zatrudni wprowadzającą widzów w historię Sloane. W opiekunkę ze skłonnościami do patologicznych kłamstw wcieli się z kolei Shailene Woodley, aktorka znana z młodzieżowych "Gwiazd naszych wina" czy serii "Niezgodna". Obie aktorki będą pełniły także funkcje producentek. Na tę chwilę nie wiadomo, kto jeszcze wystąpi w nowym serialu Hulu.

Za przeniesienie fabuły książki na język scenariusza odpowie duet Isaac Aptaker i Elizabeth Berger. Stworzyli oni wcześniej scenariusze serialu "Tacy jesteśmy", młodzieżowego filmu "Twój Simon" i powstałego na jego podstawie serialu "Twój Victor". Ich najnowszym projektem był film "Żółwie aż do końca", który w Polsce premierował na platformie HBO Max. 

"Żółwie aż do końca" – zwiastun filmu


