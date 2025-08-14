Newsy Gry "Resident Evil". Nadchodzą remaki dwóch kolejnych gier
Gry

"Resident Evil". Nadchodzą remaki dwóch kolejnych gier

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Resident+Evil%22.+Nadchodz%C4%85+remaki+dw%C3%B3ch+kolejnych+gier-162461
&quot;Resident Evil&quot;. Nadchodzą remaki dwóch kolejnych gier
Jeśli wierzyć krążącym po sieci plotkom, dwie gry z serii "Resident Evil" wkrótce tafią do graczy w odświeżonej wersji. Ich źródłem jest Aesthetic Gamer, który twierdzi, że w 2027/2028 roku powinniśmy spodziewać się remake'ów "Resident Evil Code: Veronica" i "Resident Evil Zero".

Remaki "Resident Evil" w przygotowaniu



"Resident Evil Code: Veronica" to gra z 2000 roku. Był to sequel/spin-ff "Resident Evil 2". Raccoon City został zniszczone. Główną bohaterką jest Claire Redfield, która próbuje odnaleźć brata Chrisa. Zostaje jednak pochwycona przez korporację Umbrella. Udaje jej się uciec i tak trafia na rodzeństwo Ashfordów, którzy posiadają nowy, groźby wirus o nazwie T-Veronica...

Gra "Resident Evil Code: Veronica" cieszy się dobrą opinią wśród graczy, którzy od lat domagają się jej remake'u. Przez pewien czas trwały nawet prace nad fanowskim remakiem, ale Capcom doprowadził do jego zamknięcia w 2022 roku. W 2011 roku gra doczekała się remastera.


"Resident Evil Zero" to z kolei prequel gry "Resident Evil". Został wydany w 2002 roku. Akcja osadzona została w Raccoon City w lipcu 1998 roku. Głównymi bohaterami są Rebecca Chambers i Billy Coen. Los sprawił, że muszą połączyć siły, jeśli chcą przetrwać w mieście, które właśnie opanowało zombie.

Ta gra w 2016 roku doczekała się remastera wydanego w ramach "Resident Evil Origins Collection".

Powiązane artykuły Resident Evil Code: Veronica

Resident Evil Zero  (2002)

 Resident Evil Zero

Resident Evil Code: Veronica  (2000)

 Resident Evil Code: Veronica

Resident Evil 7 biohazard  (2017)

 Resident Evil 7 biohazard

Resident Evil 6  (2012)

 Resident Evil 6

Najnowsze Newsy

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #119: "Fantastyczna 4", "Naga broń" czy "Zniknięcia"?

Inne Gry

Cenzura? Z PayPal nie kupisz gier na Steamie

Maciej Musiał w animowanej superprodukcji 3D "Kraina Snów"

Filmy Multimedia

"Triumf Serca": Byliśmy na uroczystej premierze filmu o Maksymilianie Kolbem

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

BiG Festivalowski 2025: Senyszyn, Figura, Kot i Muzeum Memów!

Seriale

Disney nakręci kolejny projekt z Lindsay Lohan

VOD Seriale

Antony Starr do Erica Kripke: "Stworzyliśmy potwora"

3 komentarze