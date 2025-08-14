"Resident Evil". Nadchodzą remaki dwóch kolejnych gier

Jeśli wierzyć krążącym po sieci plotkom, dwie gry z serii "Resident Evil" wkrótce tafią do graczy w odświeżonej wersji. Ich źródłem jest Aesthetic Gamer, który twierdzi, że w 2027/2028 roku powinniśmy spodziewać się remake'ów "Resident Evil Code: Veronica" i "Resident Evil Zero".
Remaki "Resident Evil" w przygotowaniu "Resident Evil Code: Veronica"
to gra z 2000 roku. Był to sequel/spin-ff "Resident Evil 2
". Raccoon City został zniszczone. Główną bohaterką jest Claire Redfield
, która próbuje odnaleźć brata Chrisa. Zostaje jednak pochwycona przez korporację Umbrella. Udaje jej się uciec i tak trafia na rodzeństwo Ashfordów, którzy posiadają nowy, groźby wirus o nazwie T-Veronica...
Gra "Resident Evil Code: Veronica"
cieszy się dobrą opinią wśród graczy, którzy od lat domagają się jej remake'u. Przez pewien czas trwały nawet prace nad fanowskim remakiem, ale Capcom doprowadził do jego zamknięcia w 2022 roku. W 2011 roku gra doczekała się remastera. "Resident Evil Zero"
to z kolei prequel gry "Resident Evil
". Został wydany w 2002 roku. Akcja osadzona została w Raccoon City w lipcu 1998 roku. Głównymi bohaterami są Rebecca Chambers
i Billy Coen
. Los sprawił, że muszą połączyć siły, jeśli chcą przetrwać w mieście, które właśnie opanowało zombie.
Ta gra w 2016 roku doczekała się remastera wydanego w ramach "Resident Evil Origins Collection".