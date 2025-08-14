Zdjęcia do 5. sezonu "The Boys" zakończone. Antony Starr żegna się z Homelanderem

Zakończyły się zdjęcia do finałowego sezonu "The Boys". Antony Starr, czyli ekranowy Homelander, podsumował pracę na planie serialu w obszernym wpisie na Instagramie.
Antony Starr i Cameron Crovetti jako Homelander i jego syn Ryan
Antony Starr żegna się z "The Boys"
W obszernym wpisie na Instagramie Starr
porównał pracę nad serialem do rozpędzonego pociągu, który zatrzymał się tylko podczas epidemii COVID-19 i strajku scenarzystów. Podziękował też ekipie, obsadzie oraz fanom. Kocham ten serial. I kocham tę postać. Szczerze. Będzie mi bardzo brakowało tego uczucia, gdy idziesz do pracy, wiedząc, do czego dążymy, ale nigdy nie wiedząc, gdzie znajdziemy się pod koniec dnia… tylko dlatego że będziemy się tak dobrze bawić i że będzie to niezwykle satysfakcjonujące pod względem twórczym. Ta złożona postać pozwoliła mi przesunąć granice w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewał, i zawsze będę wdzięczny za to doświadczenie
– napisał.
Zwrócił się też do showrunnera Erica Kripke
: I oczywiście jestem ogromnie wdzięczny mojemu współrodzicowi, który stworzył tę pokręconą perełkę – Ericowi Kripke. Stworzyliśmy potwora, proszę pana. Będzie mi brakowało i jego, i ciebie.
Oryginalny wpis, który ilustrują liczne zdjęcia z planu, możecie zobaczyć poniżej:
Zobacz zwiastun czwartego sezonu "The Boys"
Data premiery piątego sezonu "The Boys
" nie jest jeszcze znana. Przypominamy zwiastun czwartego sezonu, który trafił na ekrany latem 2024 roku: