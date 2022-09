Paramount+ wchłonie Showtime? Studio rozmawia o fuzji

Czy Paramount+ wchłonie Showtime?

Paramount myśli nad uporządkowaniem statusu swoich platform streamingowych. Dotychczas dostępna oddzielnie usługa z propozycjami stacji telewizyjnej Showtime ma zostać skasowana, natomiast cała oferta programowa pojawi się na flagowym Paramount+.Jak mówią źródła, ewentualna decyzja jest omawiana z myślą o przyszłości dystrybucji. Choć rynek płatnej telewizji, którego częścią jest stacja Showtime, pozostaje nietknięty, zmniejsza się grupa odbiorcza tradycyjne telewizji przy powstawaniu kolejnych platform z dostępem na życzenie. Nawet pomimo ofert, które dają możliwość zakupu obu platform jednocześnie (cena wynosi 7.99$ dla usługi z reklamami i 10.99$ dla streamingu wolnego od przerw), dostęp do Paramount+ i Showtime można zakupić oddzielnie. W zeszłym miesiącu dostęp do obu serwisów został przeniesiony na pojedynczą aplikację dla urządzeń mobilnych. Z 64 milionów subskrybentów usług od Paramount 2/3 ma dostęp do flagowej platformy. Druga również rozwija się prężnie. Ponoć w ciągu ostatnich trzech lat rozrosła się o ponad 200%.Paramount nie jest pionierem w grupowaniu usług na życzenie. Giganci rynku już łączą swoje platformy streamingowe. Najgłośniejszym przypadkiem ostatnich tygodni jest zapowiedziana fuzja HBO Max i Discovery+. Od jakiegoś czasu Amerykanie mogą również zakupić pakiet Disneya: Disney+, ESPN+ i Hulu. Podejrzewa się, że w 2024 doczekamy się kolejnego połączenia – wtedy konglomerat Disney w całości przejmie Hulu.Jedną z najnowszych premier Showtime jest serialowa wersja " Amerykańskiego żigolaka ", filmu Paula Schradera z 1980 roku. W roli głównej Richarda Gere’a zastąpił Jon Bernthal . Zwiastun produkcji możecie zobaczyć poniżej: