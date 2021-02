Paramount pracuje nad remakiem legendarnego musicalu

Paramount przygotowuje się do produkcji nowej wersji legendarnego musicalu "Król i ja", który zadebiutował na deskach Broadwayu w 1951 roku. Studio nabyło prawa do utworu Richarda Rodgersa Oscara Hammersteina , twórców takich klasyków jak "Dźwięki muzyki" czy "Oklahoma!".Spektakl szybko stał się hitem. Zdobył prestiżowe nagrody Tony w najważniejszych kategoriach: za najlepszy musical, dla najlepszej aktorki ( Gertrude Lawrence ) i najlepszego aktora, co rozpoczęło hollywoodzką karierę Yula Brynnera . Pięć lat później aktor zagrał w filmowej adaptacji sztuki reżyserowanej przez Waltera Langa . Występ ten przyniósł mu Oscara.Podstawą oryginalnego scenariusza była oparta na prawdziwych wydarzeniach powieść Margaret Landon. Opowiadała ona o wydarzeniach, które miały miejsce w latach 60. XIX wieku na terenie dzisiejszej Tajlandii. Sprzyjający Zachodowi król Syjamu Mongkut, chcąc zapewnić swoim potomkom nowoczesną edukację, zdecydował się zatrudnić angielską guwernantkę. Decyzja ta nie spotkała się jednak z aprobatą opozycji dopatrującej się w niej chęci wyłamania się tradycji.Na tym etapie nie wiadomo, kto będzie odpowiadał za scenariusz i reżyserię. Producenci planują wprowadzić do historii współczesną perspektywę, ukazując w projekcie różnorodność i kontrastujące światopoglądy.