Pedro Almodóvar nie nakręci filmu z Cate Blanchett

Almodóvar porzuca anglojęzyczny projekt

Getty Images © Pablo Cuadra



O czym miał opowiadać "A Manual for Cleaning Women"?

"A Manual for Cleaning Women" z Cate Blanchett miał być pierwszym pełnometrażowym anglojęzycznym filmem, który wyreżyseruje Pedro Almodóvar . Wygląda jednak na to, że projekt nie dojdzie do skutku - a przynajmniej nie z Almodóvarem za kamerą. Reżyser zrezygnował z jego realizacji.Po miesiącach przygotowań do realizacji filmu "A Manual for Cleaning Women" Pedro Almodóvar podjął decyzję o porzuceniu projektu., skomentował reżyser.Chwilowo nie wiadomo, co to oznacza dla filmu, ale najwyraźniej Blanchett i jej firma produkcyjna Dirty Films chcą kontynuować projekt. Czy uda im się znaleźć zastępstwo na miarę Almodóvara ? Zobaczymy.Sam Almodóvar tymczasem przygotowuje inny anglojęzyczny projekt: krótkometrażowy western " Strange Way of Life ", w którym zagrają Ethan Hawke Pierwszym anglojęzycznym filmem reżysera był krótki metraż " Ludzki głos " z Tildą Swinton . Zobaczcie jego zwiastun:"A Manual for Cleaning Women" miał być ekranizacją wydanego w 2015 roku zbioru opowiadań "Instrukcja dla pań sprzątających" pióra Lucii Berlin. Książka składa się z historii 43 kobiet wykonujących różnego rodzaje prace fizyczne. Autorka opowiada o zwykłym życiu i chwilach objawień: w pralniach samoobsługowych, w ośrodkach resocjalizacji i w rezydencjach klasy wyższej, wśród telefonistek, zmagających się z życiem matek, autostopowiczów i złych chrześcijan. Berlin skupia się na najbardziej ulotnych momentach życia, wydarzeniach pozornie nieistotnych lub takich, których w codziennej rutynie nie zauważamy (opis wydawcy).