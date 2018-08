Peter Weller powróci razem z RoboCopem?

3 2 1







Czy Peter Weller powtórzy swoją kultową rolę w? Tego nie wie nikt, ale wystarczył jeden tweet Neilla Blomkampa , by fani oszaleli. Na pytanie, kto powinien zagrać Alexa Murphy'ego w nowej odsłonie serii, reżyser odparł bez wahania: Peter Weller.Biorąc pod uwagę, że film ma być bezpośrednim sequelem oryginału, jest to całkiem prawdopodobny scenariusz. Nad filmem pracują zresztą twórcy jedynki, m.in. scenarzysta Edward Neumeier , którego tekst jest właśnie przepisywany i poprawiany. Myślicie, że to może się udać? Chcielibyście ponownie zobaczyć Wellera na ekranie?Według doniesień Blomkamp postąpi dokładnie tak samo, jak zamierzał zrobić z(i jak postępują twórcy nowego, czy), to jest zignoruje późniejsze filmy i za punkt wyjścia przyjmie fabułę oryginalnego. Tekst Neumeiera nie został wcześniej zrealizowany z kilku powodów. Przede wszystkim realizacją sequela nie był zainteresowany reżyser oryginału Paul Verhoeven . Później nastąpił strajk scenarzystów, którego efektem było m.in. odsunięcie twórców oryginału od kontynuacji.Oryginalnytrafił do kin w 1987 roku. Połączenie science fiction, krwawego kina akcji oraz satyry społecznej spodobało się zarówno widzom jak i krytykom. Film zarobił 53 miliony dolarów przy budżecie rzędu 13 milionów. Fabuła prezentuje się następująco: podczas akcji policyjnej ginie jeden z funkcjonariuszy. W tajnym laboratorium lekarze przywracają go do życia i łączą niektóre elementy jego ciała oraz mózg z metalowym pancerzem. Tak powstaje glina-robot, postrach przestępców w Detroit, który zrobi wszystko, żeby dopaść swoich morderców.doczekał się dwóch sequeli, które trafiły do kin w 1990 i 1993 roku. W 2014 na ekranach zadebiutował remake serii. Niestety, żaden z kolejnych filmów nie zbliżył się do poziomu oryginału.