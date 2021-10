Pierwsza biografia Toma Hanksa już w Polsce!

Czy można być prawdziwą gwiazdą Hollywood, unikając skandali i mając tę samą żonę od ponad 30 lat? Tom Hanks pokazuje, że można. I można mieć też przy tym bardzo ciekawy życiorys, o czym dowiecie się sięgając po książkę Davida Gardnera "Tom Hanks. Enigma" wydaną właśnie przez wydawnictwo Znak.Potomek Abrahama Lincolna, nieszczęśliwe dziecko z rozbitej rodziny wciąż zmieniające domy i "najzabawniejszy szekspirowski komik". Tom Hanks podbił serca widzów wiele lat temu swoim talentem, urokiem i autentycznością. Nie potrzebował do tego ustawionych spotkań z paparazzi, ról "złych chłopców". "".Kochany za role w komediach romantycznych, takich jak kultowa " Bezsenność w Seattle " czy " Masz wiadomość ", doceniany za role dramatyczne. Zdobywca dwóch Oscarów: za postać prawnika w " Filadelfii " oraz niezapomnianą kreację w uwielbianym przez widzów na całym świecie filmie " Forrest Gump ". Filmy " Szeregowiec Ryan ", " Cast Away – poza światem " czy " Kapitan Phillips " ugruntowały pozycję Hanksa w historii światowego kina.Początki jego kariery nie były łatwe. Chociaż od najmłodszych lat wyróżniał się talentem, nie miał swojej hollywoodzkiej trampoliny w postaci sławnego ojca czy udziału w telewizyjnych programach dla dzieci. Wspinał się po szczeblach kariery powoli, mierząc się po drodze z wieloma osobistymi i zawodowymi problemami. Patrząc dziś na tego człowieka sukcesu, łatwo zapomnieć o niepowodzeniach i rozczarowaniach, które towarzyszyły mu na początku. Dla wielu współczesnych 30-40 latków Tom Hanks jest przecież gwiazdą "od zawsze".Jaki jest jednak naprawdę? Jak przygotowuje się do swoich ról, jak traktuje swoich współpracowników i czy jego twarz poczciwego faceta to prawdziwa natura czy tylko poza?