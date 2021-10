Pierwsze tytuły sekcji konkursowej i Jury 15. Pięciu Smaków

Nowe Kino Azji to sekcja konkursowa Pięciu Smaków, w której co roku pojawiają się najgorętsze nowe nazwiska, odważne formy i niebanalne tematy. O wyborze najlepszego filmu zadecyduje w tym roku wyjątkowe, międzynarodowe People's Jury.

People's Jury

Członkowie People's Jury 15. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków:

Dwunastodniowa opowieść o potworze, który umarł w dniu ósmym

Numer jeden

Pewnego razu w Kalkucie

Historia południowej wyspy

W ramach Nowego Kina Azji prezentujemy filmy, które w szczególnie interesujący i śmiały sposób pokazują współczesną rzeczywistość kontynentu, eksplorują relacje międzyludzkie, kulturowe napięcia i sprawy, którymi żyje świat. Z tego względu w tym roku znajdzie się tu między innymi "Dwunastodniowa opowieść o potworze, który umarł w dniu ósmym", liryczny dziennik z początku pandemii zrealizowany przez japońskiego mistrza Shunjiego Iwai Tuż po premierze na festiwalu w Wenecji pojawi się na Pięciu Smakach "Pewnego razu w Kalkucie", którego nostalgiczna, pełna tajemnic fabuła o skomplikowanych międzyludzkich relacjach nasunęła krytykom skojarzenia z kinem Wonga Kar-Waia i oniryczną atmosferą serialu " Twin Peaks ". Zjawiska wymykające się racjonalności to z kolei jeden z wątków przewodnich "Historii południowej wyspy", opowiadającej o duchowej podróży pewnej kobiety z przygranicznych terenów.W konkursowej sekcji nie zabraknie też historii rodzinnych - jedną z nich jest przewrotny "Numer jeden" z Singapuru, historia mężczyzny w średnim wieku, który, by utrzymać swój społeczny status, zostaje menadżerem w klubie muzycznym z występami drag queens.People's Jury to grono pasjonatów kina i kultur Azji, wybranych spośród zgłoszeń nadesłanych z czterech europejskich krajów. Dwanaście osób przyjedzie do Warszawy, żeby wspólnie uczestniczyć w warsztatach i toczyć gorące dyskusje o festiwalowych filmach. W tym roku projekt jest realizowany we współpracy z partnerskimi festiwalami Pięciu Smaków: Udine Far East Film Festival, CAMERA JAPAN Festival i Helsinki Cine Aasia, stąd Jury ma charakter międzynarodowy.Alberto Calabrese (Włochy)Sara Carotenuto (Włochy)Giulia Diplotti (Włochy)Dominika Konopielko (Polska)Marlene Langbein (Holandia)Jenni Leppihuhta (Finlandia)Aleksander Młyński (Polska)Kinga Molińska (Polska)Han Nguyen (Holandia)Jack Underwood (Holandia)Jakub Wanat (Polska)Liisa Wang (Finlandia)"The 12 Day Tale of the Monster That Died in 8", reż. Shunji Iwai , Japonia 2020Jak Japonia radzi sobie z katastrofami? Wie to każdy fan popkultury: trzeba powołać do życia wielkie monstra, które pomogą ludzkości przetrwać. Zamknięty w domu w czasie lockdownu młody aktor postanawia zająć się hodowlą takiego potwora ze sprzedawanych online kapsułek - w wideorozmowach ze znajomymi dzieląc się dzień po dniu efektami swojego projektu.Bezpretensjonalny, liryczny i melancholijno-zabawny dziennik początków pandemii, zrealizowany w stylu DIY, to mikroportret kilku osób, które dzielą się swoją codziennością w niepewnym (bez)czasie oczekiwania na powrót normalnego życia - choć co tak naprawdę kryło się pod tym określeniem?"Number One", reż. Ong Kuo Sin, Singapur 2021Chee Beng ma piękny dom, rodzinę, kredyt i ujawniany tylko na rodzinnych imprezach talent wokalny. Wszystko to zostaje zagrożone, kiedy dostaje wypowiedzenie z pracy. Nie jest już młody, a zbyt wysokie kwalifikacje wcale nie pomagają w znalezieniu nowego miejsca pracy. Sytuację ratuje posada menagera w klubie muzycznym. Klubie, w którym występują drag queens. Ich wypełniony brokatem i szelestem sztucznych rzęs świat otworzy przed Chee zupełnie nowe możliwości. Nie tylko finansowe. Once Upon A Time In Calcutta ", reż. Aditya Vikram Sengupta , Indie 2021Zachwycający, medytacyjny poemat na cześć wielkiej metropolii, chwytający rytm jej i jej mieszkańców - ludzi, którzy lata świetności mają już za sobą, ale wciąż żyją nadzieję na lepsze jutro. Wyjątkowy, oniryczny nastrój tego cichego, ale jednocześnie epickiego filmu, który jeden z najciekawszych twórców kina indyjskiego zrealizował w swoim rodzinnym mieście, znakomicie rymuje się ze " Spragnionymi miłości The Story of Southern Islet ", reż. Chong Keat Aun , Malezja 2020Tajemnicza choroba przykuwa męża Yan do łóżka. Czy to dlatego, że kilka dni wcześniej próbował złapać węża na ogrodzonym polu? Z takimi sprawami społeczność małej malezyjskiej wioski przy granicy z Tajlandią zwraca się raczej do szamana niż do lekarza, jednak kobieta chce pomóc mężowi za wszelką cenę. Życie w osadzie toczy się tymczasem swoim jednostajnym rytmem, którego w żaden sposób nie naruszają nadnaturalne wydarzenia i niezwykłe przemiany, zachodzące w mieszkańcach.Pełny program sekcji ujawnimy 26 października, wraz z ogłoszeniem całego programu festiwalu.15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w tym roku w formule hybrydowej: w warszawskich kinach od 17 do 24 listopada oraz online od 17 do 29 listopada.Karnety na obie formy festiwalu są już dostępne. Od 26 października można będzie zakupić również bilety na pojedyncze pokazy w kinach i pojedyncze dostępy na platformie internetowej.Kup karnet na festiwal TUTAJ