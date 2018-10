Pierwszy sezon "Tu i teraz" na DVD od 17 października

to nowy, oryginalny serial HBO w prowokacyjny, lekko mroczny i komiczny sposób przedstawiający współczesną amerykańską rodzinę. Produkcja stworzona przez Alana Balla , autora obsypanych nagrodami seriali, w której główne role zagrali Tim Robbins Holly Hunter , zadebiutuje na DVD jużProfesor filozofii Greg ( Tim Robbins ) oraz jego żona Audrey ( Holly Hunter ) mają czwórkę dzieci – trójkę dorosłych już, adoptowanych dzieci pochodzących z Somalii, Wietnamu oraz Kolumbii, a także biologiczną siedemnastoletnią córkę. Ta pozornie doskonała, postępowa rodzina podzielona jest wieloma rysami, z których część wynika z tajemnic, które znają wybrani. Nagle w rodzinie pojawia się nowy problem – jedno z dzieci zaczyna widzieć rzeczy, których nie widzą inni. Czy to choroba psychiczna, czy może coś innego?jest serialem o wyjątkowej rodzinie, której członkowie mają różne korzenie, orientację seksualną i przeszłość. Aby wiarygodnie oddać te postaci na ekranie, Alan Ball zaprosił do współpracy przy pisaniu scenariusza wielu różnych autorów. –– wspomina Alan Ball Pierwszy odcinek serialuna amerykańskiej antenie telewizji HBO zadebiutował 11 lutego tego roku gromadząc przed telewizorami ponad pół miliona widzów. –– pisał o serialu krytyk Brian Lowry na łamach CNN.com. –– dodawał Ken Tuck z Yahoo! TV.