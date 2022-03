Piosenkarz Jack Harlow gwiazdą remake'u filmu "Biali nie potrafią skakać"

Jack Harlow jako Billy Hoyle

O czym opowiadali "Biali nie potrafią skakać"?

Jack Harlow "Nail Tech"

Kilka lat temu informowaliśmy o tym, że w przygotowaniu jest film "White Men Can't Jump", czyli remake słynnego " Biali nie potrafią skakać ". Projekt powoli nabiera kształtu i właśnie poznaliśmy jego pierwszą gwiazdę.Angaż do roli otrzymał piosenkarz Jack Harlow. Przypadnie mu w udziale rola, którą w oryginalne grał Woody Harrelson Harlow dopiero rozpoczyna swoją aktorską karierą. Casting do "White Men Can't Jump" ponoć był jego pierwszym w życiu. Z miejsca jednak zachwycił wszystkich, w szczególności Kenyę Barris , która jest współautorką scenariusza.Poszukiwania do odtwórcy Sidneya Deane'a, którego w oryginale grał Wesley Snipes , wciąż trwają.W oryginalne główny bohater Billy Hoyle zarabia na życie grą w koszykówkę na ulicy z czarnoskórymi zawodnikami, którzy - ze względu na jego kolor skóry - zakładają, że zwycięstwo mają w kieszeni. Mężczyzna pilnie potrzebuje pieniędzy, ponieważ jest ścigany przez mafię. Pewnego dnia Billy ogrywa aroganckiego i pewnego siebie Sidneya Deane'a. By ukryć upokorzenie, Sidney proponuje zwycięzcy współpracę.