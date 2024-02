Pixar przygotowuje pierwszy w swojej historii musical. O czym będzie?

"Ducks" – pierwszy musical Pixara

Nadchodzące animacje Pixara

"Elio"

Zwiastun "W głowie się nie mieści 2"

Zgodnie z tytułem spodziewamy się, że bohateramibędą tańczące kaczki. I to na razie musi nam wystarczyć, Pixar nie podał jeszcze żadnych szczegółów na temat fabuły.Jako że Pixar ma już zaplanowane premiery na najbliższe lata,trafi do kin prawdopodobnie w 2027 roku.Jeszcze w tym roku (polska premiera 14 czerwca) w kinach zadebiutuje druga część, a na przyszły rok planowana jest animacjao tytułowym chłopcu, który dociera do odległej galaktyki, gdzie omyłkowo zostaje wzięty za międzygalaktycznego ambasadora Ziemi. Premiera zaplanowana początkowo na marzec tego roku została przesunięta na 13 czerwca 2025.Od zeszłego roku wiemy też, że trwają prace nad. Informację tę podał sam Tim Allen , który użycza w całej serii głosu Buzzowi Astralowi . Wszystko wskazuje na to, że piątą część zobaczymy w 2026 roku.Bohaterka animacji Riley jest już nastolatką. W jej życiu pojawiają się nowe emocje, które kształtują osobowość dorastającej dziewczyny.