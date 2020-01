Platformy tracą miliardy dolarów na dzieleniu się hasłami

Getty Images © Tom Stoddart Archive



Firma badawcza Parks Associates zaprezentowała wyniki analizy tego, jak na finanse platform streamingowych wpływa powszechna praktyka dzielenia się przez użytkowników hasłami. Według ich szacunków straty z tego powodu w minionym roku wyniosły 9,1 mld dolarów. Firma przewiduje, że do 2024 roku ta kwota wzrośnie do 12,5 mld dolarów rocznie.Z badań Parks Associates wynika też, że zachowania polegające na dzieleniu się hasłami mają charakter pokoleniowy. Podczas gdy w przedziale wiekowym 13-24 lat aż 64% dzieli się hasłami, to w przypadku osób powyżej 35 roku życia czyni tak tylko 16%.Co również ciekawe większość platform streamingowych na razie nie robi nic, by powstrzymać ten proceder, choć część z nich walczy z inną praktyką polegającą na odsprzedawaniu haseł w sieci. Niedawno indyjski Netflix na Twitterze odpowiedział nawet spamerowi, który domagał się darmowego dostępu do platformy: "Jeśli chcesz mieć darmowy Netflix, skorzystać z czyjegoś hasła, jak robi to reszta świata".Taka postawa, nakierowana na przyciągnięcie do swoich usług jak największej grupy odbiorców, nie podoba się szefom niektórych film. W grudniu Tom Rutledge, dyrektor Charter Communications, na wystąpieniu przed inwestorami bankowymi rzucał gromy na platformy streamingowe nie mogąc zrozumieć, dlaczego większość z nich oferuje możliwość do korzystania z jednego hasła nawet przez pięć osób, skoro większość gospodarstw domowych liczy dwie osoby lub mniej. Rutledge przewiduje, że bez kontroli tego zjawiska czeka nas katastrofa w medialnym ekosystemie.