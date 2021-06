Player dostarcza piłkarskich emocji

Jesteście fanami futbolu? Z zapartym tchem śledzicie rozgrywki EURO 2020? Wciąż szukacie nowych sportowych emocji? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedzieliście twierdząco, zajrzyjcie do biblioteki Playera. Serwis uzupełnił swoje zasoby kolejną porcją filmów i seriali dokumentalnych discovery + Originals – tym razem o piłkarskich legendach i ich niezwykłych wyczynach na murawie.Dziś transfer za 6 milionów dolarów nie robi na nikim wrażenia. Ale w 1975 roku, kiedy Pelé , uznany w Brazylii za narodowy skarb, przechodził do amerykańskiego klubu New York Cosmos, był to absolutny rekord. Dokument " Pelé: Ostatni mecz " przedstawia nie tylko sylwetkę legendarnego napastnika, ale także narodziny kultu celebrytów, a popularyzację futbolu (w Stanach Zjednoczonych dla niepoznaki zwanego soccerem) wpisuje w szerszy kontekst rozwoju przemysłu rozrywkowego. Gwarantujemy, że dzięki temu "Pelé: Ostatni mecz " przykuje uwagę zarówno najzagorzalszych kibiców, jak i osób, które piłką interesują się sezonowo.Serial " FC Barcelona: Mistrzowie z bliska " pozwoli Wam odkryć sekrety jednej z najlepszych drużyn świata. To niepowtarzalna okazja, aby podejrzeć treningi i strategiczne narady przed wyjściem na murawę, ale też codzienne życie zawodników czy panujące między nimi relacje. Z wypowiedzi kolejnych członków słynnego klubu – Leo Messiego Luisa Suáreza czy Gerarda Piqué – wyłania się obraz zgranego teamu, który oszałamiające sukcesy osiąga w równym stopniu dzięki treningom co determinacji i braterstwu. Nie zabraknie też archiwalnych zdjęć dokumentujących największe sukcesy Barcy. Krótko mówiąc: uczta dla oczu.Ten film przyniesie nadzieję każdemu kibicowi, którego faworyci pożegnali się z rozgrywkami EURO 2020. " Liverpool: Powrót mistrzów " dokumentuje drogę, jaką The Reds musieli pokonać, by w sezonie 2019/2020 sięgnąć po upragnione mistrzostwo Anglii. Twórcy nie skupiają się jedynie na zawodnikach czy trenerze Jürgenie Kloppie . Dużo miejsca poświęcają także kibicom drużyny z Anfield – ludziom, którzy mimo 30 lat niepowodzeń w walce o tytuł nie odwrócili się od klubu. Najlepszym podsumowaniem będą tu słowa stadionowego hymnu Liverpoolu: nigdy nie będziecie szli sami...Niespodziewana śmierć Diego Maradony w listopadzie ubiegłego roku wstrząsnęła nie tylko kibicami futbolu, lecz całym światem. Krótkometrażowy dokument " Co zabiło Maradonę? " kompleksowo przedstawia sylwetkę wybitnego sportowca, przy okazji odsłaniając ciemną stronę sportu. To opowieść o spektakularnym wzlocie – wszak przyszły bóg piłki wywodził się ze slumsów Buenos Aires – i tragicznym, acz nieuchronnym upadku. Rosnąca presja, za którą poszły narkotyki, alkohol, środki przeciwbólowe i interwencje medyczne w końcu złamały błyskotliwą karierę boskiego Diego , w końcu sprowadzając go na dno.