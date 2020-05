Plotka: Keanu Reeves gwiazdą serialu Marvela "Moon Knight"?

Po sieci krąży ponownie plotka, jakoby Keanu Reeves brany był pod uwagę jako gwiazda serialu " Moon Knight ". Projekt inspirowany jest postacią z komiksów wydawnictwa Marvel Comics.Moon Knight w rzeczywistości nazywa się Marc Spector i jest synem amerykańskiego rabina, który wbrew woli ojca postanowił zostać najemnikiem. Tak trafił na teren archeologicznych wykopalisk w Egipcie. Został tam śmiertelnie pobity przez innego najemnika Raoula Bushmana, który zamierzał ogołocić odkrytą świątynie poświęconą bóstwu Chonsu. Marc Spector został przez egipskiego boga przywrócony do życia. Cudownie ocalony przywdziewa srebrny kostium i jako zamaskowany superbohater Moon Knight rozpoczyna walkę z przestępcami. Codzienne życie wiedzie pod przybranym nazwiskiem Stevena Granta - milionera i posiadacza ziemskiego. Nie chcąc tracić kontaktu z ludźmi, którym przysiągł pomagać, przemierza ulice miasta również jako taksówkarz Jake Lockley.O serialu " Moon Knight " mówi się od dłuższego czasu. Podobno zdjęcia do niego podobno ruszą jeszcze przed końcem tego roku. Keanu Reeves był już przez fanów wspominany jako kandydat do głównej roli. W przeszłości również inne gwiazdy były wskazywane na potencjalnych odtwórców superbohatera. Jako kandydaci wspominani byli m.in.: Daniel Radcliffe (który jednak temu zaprzeczył) i Zac Efron