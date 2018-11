Plotka: Rocket i Groot bohaterami serialu Disney+?

Portal That Hashtag Show postanowił podzielić się ze światem ciekawą plotką na temat rozbudowy uniwersum Marvela potrzeby platformy Disney+. Zastrzegają jednak, że oficjalnego jej potwierdzenia nie udało im się uzyskać. Podobno jednym z seriali mających szansę na realizację jest ten opowiadający o przygodach Rocketa i Groota.Przypomnijmy, że już jakiś czas temu poinformowano, że na platformie Disney+ prezentowane będą projekty ściśle powiązane z kinowym uniwersum Marvela. W teorii mają one pozwolić fanom na oglądanie przygód tych postaci, którym z różnych powodów nie przydzielono samodzielnych filmów pełnometrażowych. Już wiemy, że na platformie znajdzie się serial o Lokim, a Malcolm Spellman pracuje nad show o przygodach Zimowego Żołnierza i Falcona. Podobno w planach jest również serialWażnym atutem tych projektów ma też być to, że w serialach pojawią się aktorzy, którzy grają postacie w kinowych wersjach. Czy podobnie będzie w przypadku Rocketa i Groota, którym Bradley Cooper Vin Diesel użyczyli głosów w filmach kinowych? Tego oczywiście nie wiadomo.Jeśliuzyska zielone światło wkrótce, to prawdopodobnie na platformie Disney+ zadebiutuje na długo przed premierą trzeciej części. Widowiska nie spodziewamy się bowiem w kinach przed 2022 rokiem.