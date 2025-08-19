Bella Ramsey Spider-Manem? "Powinni stworzyć dla mnie nowego superbohatera"

Bella Ramsey – gwiazda "The Last of Us" – właśnie znalazła sobie nowe wyzwanie. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że oglądała niedawno "Spider-Mana" z Andrew Garfieldem i uznała, że sama chciałaby zagrać taką postać. Choć jej wypowiedź była wyraźnie żartobliwa, hollywoodzcy decydenci dostali jasny komunikat. Co z tym zrobią?
Po drugim sezonie "The Last of Us
" w HBO coraz częściej pojawiają się plotki, że Ramsey
może dołączyć do Marvel Studios
. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie odbyła rozmowy ze studiem, czy po prostu znalazła się na ich radarze. Na pytanie, czy widzi siebie w MCU, odpowiedziała z uśmiechem podczas HBO Max Nominee Celebration Day: Nie wiem. Mogłabym być Spider-Manem. Tom Holland zrobił świetną robotę, ale może powinni stworzyć dla mnie nowego superbohatera.
Bella Ramsey w "Grze o tron"
Ramsey przyznała też, że nie oglądała wielu filmów Marvela. Jej pierwszym był… "Niesamowity Spider-Man
" z Andrew Garfieldem
. W dodatku obejrzała go dopiero kilka miesięcy temu. To było niesamowite. Bardzo mi się podobało
– powiedziała o filmie Garfielda.
A Wy – jaką postać Marvela chcielibyście zobaczyć w wykonaniu Belli Ramsey
?
Ramsey zadebiutowała jako charyzmatyczna Lyanna Mormont w serialu "Gra o tron
", później zagrała m.in. w "Catherine zwana Birdy
", "Jak zostać Elżbietą
" oraz "Requiem
". Obecnie przygotowuje się do powrotu w roli Ellie w 3. sezonie "The Last of Us
", a na premierę czeka komediodramat "Sunny Dancer" George'a Jaques'a
z jej udziałem.
