Bella Ramsey Spider-Manem? "Powinni stworzyć dla mnie nowego superbohatera"
Bella Ramsey – gwiazda "The Last of Us" – właśnie znalazła sobie nowe wyzwanie. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że oglądała niedawno "Spider-Mana" z Andrew Garfieldem i uznała, że sama chciałaby zagrać taką postać. Choć jej wypowiedź była wyraźnie żartobliwa, hollywoodzcy decydenci dostali jasny komunikat. Co z tym zrobią?

Bella Ramsey o Spider-Manie. Dołączy do Marvela?



Po drugim sezonie "The Last of Us" w HBO coraz częściej pojawiają się plotki, że Ramsey może dołączyć do Marvel Studios. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie odbyła rozmowy ze studiem, czy po prostu znalazła się na ich radarze. Na pytanie, czy widzi siebie w MCU, odpowiedziała z uśmiechem podczas HBO Max Nominee Celebration Day:

Nie wiem. Mogłabym być Spider-Manem. Tom Holland zrobił świetną robotę, ale może powinni stworzyć dla mnie nowego superbohatera.

Bella Ramsey w "Grze o tron"
Ramsey przyznała też, że nie oglądała wielu filmów Marvela. Jej pierwszym był… "Niesamowity Spider-Man" z Andrew Garfieldem. W dodatku obejrzała go dopiero kilka miesięcy temu.

To było niesamowite. Bardzo mi się podobało – powiedziała o filmie Garfielda.

A Wy – jaką postać Marvela chcielibyście zobaczyć w wykonaniu Belli Ramsey?

Bella Ramsey – historia kariery



Ramsey zadebiutowała jako charyzmatyczna Lyanna Mormont w serialu "Gra o tron", później zagrała m.in. w "Catherine zwana Birdy", "Jak zostać Elżbietą" oraz "Requiem". Obecnie przygotowuje się do powrotu w roli Ellie w 3. sezonie "The Last of Us", a na premierę czeka komediodramat "Sunny Dancer" George'a Jaques'a z jej udziałem. 

