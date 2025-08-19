"Dept. Q": ciąg dalszy zagadek. Netflix przedłuża serial o kolejny sezon

Dla streamingowych obserwatorów ta informacja była jedynie kwestią czasu. Jak informują dziś dziennikarze portalu Deadline, kryminalny serial "Dept. Q" został właśnie przedłużony o kolejny sezon. Decyzja jest wynikiem niespodziewanego sukcesu, jaki produkcja odniosła w bibliotece serwisu Netflix.
"Dept. Q" otrzyma kolejny sezon
Przypomnijmy, że pierwszy sezon serialu adaptował powieść "Kobieta w klatce" Jussiego Adler-Olsena
z cyklu wydawniczego "Departament Q". Choć dostępne w serwisie Netflix 9 odcinków w całości wyeksploatowało historię zamkniętą w pierwszej książce z cyklu, fani serialu nie mają się czym martwić – cała saga Adler-Olsena
składa się w tej chwili aż z 10 pozycji, powiązanych ze sobą postacią detektywa Carla Morcka.
W serialu "Dept. Q
" postać tę odgrywa aktor Matthew Goode
, a chłodna Dania została zamieniona przez twórców na szkocki Edynburg. Tam też ponownie będą realizowane zdjęcia do kolejnego sezonu, a obok Goode'a
wróci też cała główna filmowa obsada, na czele z Alexejem Manvelovem
(Akram), Leah Byrne
(Rose) oraz Jamiem Sivesem
(komisarz James Hardy). Showrunnerem produkcji dalej pozostaje znany z "Gambitu królowej
" Scott Frank
. Chciałbym podziękować Netflixowi za możliwość dalszego rozwijania "Dept Q." Mamy wspaniałą obsadę i ekipę, na czele z naszym geniuszem Scottem Frankiem. Nie mogę się doczekać, by przeczytać, co wyjdzie spod jego magicznego pióra
– powiedział Matthew Goode
w niedawnym oświadczeniu.
Warto przypomnieć, że skromna adaptacja duńskiej serii kryminalnej okazała się jednym z najbardziej niespodziewanych hitów platformy. "Dept. Q
" przez sześć kolejnych tygodni utrzymywała się na wysokich pozycjach globalnego TOP 10 Netlixa, ciesząc się także sporą sympatią polskich widzów (na ten moment średnia 7,5/10 na podstawie 13 tysięcy opinii), jak i krytyków (7,2/10).
"Dept. Q" – co sądzimy o serialu?