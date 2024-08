To wydarzyło się naprawdę. Na planach tych filmów zginęły zwierzęta

Superprodukcja Michaela Cimino okryła się złą sławą jako dzieło kończące hollywoodzkie panowanie młodych reżyserów, debiutantów z lat 70., a rozpoczynające epokę korporacyjnych zysków. Reżyser ciągle rozbudowywał budżet produkcji, a jego metody pracy wymagały nieludzkiego wysiłku od całej ekipy. Nic dziwnego, że wizja okupiona była prawdziwymi stratami w zatrudnionych do filmu zwierzętach. Gdy na plan nie została wpuszczona organizacja American Humane Association, która zwykle monitoruje proces produkcyjny, jej przedstawiciele opublikowali raport oskarżający filmowców. Do wiadomości publicznej podano, że w trakcie kręcenia " Wrót niebios " zginęły co najmniej cztery konie (w tym jeden do nieplanowanego wybuchu dynamitu), a kilkanaście raniono w trakcie sceny bitwy. Podczas zdjęć miano użyć prawdziwej krwi, więc upuszczono ją z żywego zwierzęcia. AHA stwierdzała też, że na planie dochodziło do walk kogutów, a ekipa filmowa potrafiła wypatroszyć krowę czy przeprowadzić dekapitację kury. Po premierze filmu przed kinami ustawiały się pikiety protestujących. Sprawa " Wrót niebios " ma przełożenie na dzisiejszą rzeczywistość. Była jednym z powodów, przez które niemal każdy film ze Stanów Zjednoczonych w napisach końcowych chwali się certyfikatem głoszącym, że na planie nie ucierpiało żadne zwierzę.