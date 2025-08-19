Anya Taylor-Joy jako legenda muzyki folk. Podobieństwo jest uderzające

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się biografie gwiazd muzyki. Na ekrany trafiły już filmy m.in. o Whitney Houston, Bobie Marleyu czy Bobie Dylanie. W przygotowaniu są m.in. produkcje o Michaelu Jacksonie czy Madonnie. Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące kolejnego projektu. Jego bohaterką będzie legenda muzyki folk.
Anya Taylor-Joy jako Joni MitchellAnya Taylor-Joy
prowadzi rozmowy w sprawie roli Joni Mitchell
w reżyserowanym przez Camerona Crowe'a
filmie biograficznym. Aktorka miałaby się wcielić w gwiazdę u szczytu jej kariery. W scenach przedstawiających jej późniejsze życie zagra ją Meryl Streep
.
Wcześniej do roli wokalistki typowana była Kristine Froseth
("Szukając Alaski
"). Z doniesień medialnych wynika, że świetnie poradziła sobie na przesłuchaniu, twórcy wolą jednak zatrudnić bardziej znaną Taylor-Joy
, której atutem jest też fizyczne podobieństwo do bohaterki. Crowe
planował rozpocząć zdjęcia w marcu, zanim Streep
wejdzie na plan kontynuacji komediodramatu "Diabeł ubiera się u Prady
". Niestety fala pożarów, która uderzyła w Los Angeles na początku roku, pochłonęła m.in. dom reżysera, co przyczyniło się do opóźnienia produkcji. Na razie nie wiadomo, czy prace ruszą jesienią tego roku czy zostaną przesunięte na początek przyszłego roku.
Getty Images © Jack Robinson
Joni Mitchell w 1968 rokuJoni Mitchell
to amerykańsko-kanadyjska wokalistka i autorka tekstów, multiinstrumentalistka i malarka. Pierwszy album, "Song to a Seagull", wydała w 1968 roku. Choć kojarzona jest głównie z folkiem, chętnie eksperymentowała z innymi gatunkami muzycznymi, m.in. popem, jazzem czy rockiem. Wśród jej największych przebojów znajdziemy takie utwory jak "Woodstock", "River", "Both Sides, Now", "Big Yellow Taxi" czy "Help Me".
