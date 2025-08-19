Newsy Filmy Anya Taylor-Joy jako legenda muzyki folk. Podobieństwo jest uderzające
źródło: Getty Images
autor: Raymond Hall
W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się biografie gwiazd muzyki. Na ekrany trafiły już filmy m.in. o Whitney Houston, Bobie Marleyu czy Bobie Dylanie. W przygotowaniu są m.in. produkcje o Michaelu Jacksonie czy Madonnie. Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące kolejnego projektu. Jego bohaterką będzie legenda muzyki folk.

Anya Taylor-Joy jako Joni Mitchell


Anya Taylor-Joy prowadzi rozmowy w sprawie roli Joni Mitchell w reżyserowanym przez Camerona Crowe'a filmie biograficznym. Aktorka miałaby się wcielić w gwiazdę u szczytu jej kariery. W scenach przedstawiających jej późniejsze życie zagra ją Meryl Streep.

Wcześniej do roli wokalistki typowana była Kristine Froseth ("Szukając Alaski"). Z doniesień medialnych wynika, że świetnie poradziła sobie na przesłuchaniu, twórcy wolą jednak zatrudnić bardziej znaną Taylor-Joy, której atutem jest też fizyczne podobieństwo do bohaterki.

Crowe planował rozpocząć zdjęcia w marcu, zanim Streep wejdzie na plan  kontynuacji komediodramatu "Diabeł ubiera się u Prady". Niestety fala pożarów, która uderzyła w Los Angeles na początku roku, pochłonęła m.in. dom reżysera, co przyczyniło się do opóźnienia produkcji. Na razie nie wiadomo, czy prace ruszą jesienią tego roku czy zostaną przesunięte na początek przyszłego roku.

GettyImages-2156536155.jpg Getty Images © Jack Robinson
Joni Mitchell w 1968 roku
Joni Mitchell to amerykańsko-kanadyjska wokalistka i autorka tekstów, multiinstrumentalistka i malarka. Pierwszy album, "Song to a Seagull", wydała w 1968 roku. Choć kojarzona jest głównie z folkiem, chętnie eksperymentowała z innymi gatunkami muzycznymi, m.in. popem, jazzem czy rockiem. Wśród jej największych przebojów znajdziemy takie utwory jak "Woodstock", "River", "Both Sides, Now", "Big Yellow Taxi" czy "Help Me". 

