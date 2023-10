Podkręć jak "Beckham". Czy serial Netfliksa przeinacza fakty na korzyść gwiazdy piłki?

W których momentach serial "Beckham" mija się z prawdą?

"Serial Killers": Oceniamy serial "Beckham"

O czym opowiada "Beckham"?

Dziennikarze brytyjskiego "Sunday Times" wyliczyli szereg przykładów na to, w jaki sposób. Oto kilka wybranych przekłamań:- Podczas Mistrzostw Świata 1998 Beckham dostał czerwoną kartkę za sfaulowanie argentyńskiego zawodnika i musiał zejść z boiska. Z dokumentu wynika, że kibice - nawet fani jego drużyny Manchester United - długo mieli mu to za złe i Beckham odkupił swoją winę dopiero w kolejnym sezonie.- Dokument pokazuje, że podczas Mistrzostw Świata w 2001 roku Beckham został sfaulowany tuż przed strzeleniem ratującego Anglię gola.- W 2004 roku brytyjskie tabloidy zarzuciły Beckhamowi romans z jego osobistą asystentką, Rebeccą Loos. Serial przytacza jednak nieprawdziwy nagłówek z pierwszej strony "Daily Mirror".Jak wskazują komentatorzy, to kolejny dowód na to, że podobne projekty dokumentalne są przede wszystkim PR-owymi przedsięwzięciami, które służą ich bohaterom do kreowania swojego wizerunku. W końcu sami pojawiają się w opisach końcowych jako producenci wykonawczy. Beckham " to czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną. Serial zabiera nas w emocjonującą podróż, która prezentuje osobistą i nierzadko zaskakującą opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i obserwowanych sportowców w historii. Fisher Stevens , nagrodzony Oscarem reżyser serialu " Beckham " (" Palmer ", " And We Go Green ", " Zatoka delfinów ") wraz z nagrodzonym Oscarem oraz Emmy producentem Johnem Battsekiem ("Jeden dzień we wrześniu", " Sugar Man ", "Zima w ogniu") zyskali niebywałą okazję, aby zobaczyć z bliska życie Davida , jego żony Victorii oraz członków rodziny i kolegów z drużyny. W wyniku tego powstał nie tylko niezwykle osobisty portret człowieka, lecz także kronika współczesnego sportu i kultury celebrytów.