Pokaz CANNES LIONS 2018, czyli reklamy nieprzerywane filmami

Najbardziej emocjonujące reklamy, nagrodzone na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Kreatywności w Cannes, będzie można obejrzeć jużpodczas Pokazu Cannes Lions. Tym razem aż w 9 kinach sieci Multikino widzowie przekonają się, że reklamy mogą być lepsze od filmów. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.Przyjdź do kina i zobacz reklamy, które są zbyt dobre do telewizji! Pełen emocji i rozrywki, dwugodzinny seans to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć reklamy docenione na tegorocznym Festiwalu Kreatywności w Cannes. Ten niezwykły pokaz międzynarodowych reklamówek bawi jak najlepsza komedia, wzrusza niczym wytrawny dramat oraz wciąga i zaskakuje jak mocny thriller. To światowej klasy animacje, produkcje z niesamowitymi efektami specjalnymi, przypominające często etiudy filmowe. Pokaz już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń związanych z reklamą, a z roku na rok poszerza swoje grono fanów, bijąc rekordy popularności.Pokaz odbędzie sięo godz., jednocześnie w ośmiu miastach Polski. Zapraszamy do sieci kin Multikino: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań Stary Browar, Warszawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż, Zabrze.Bilety dostępne odw kasach biletowych lub online na stronie Multikina www.multikino.pl Więcej informacji na temat Pokazu Cannes Lions znajdziesz na http://www.imaginationday.pl/