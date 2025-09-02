Kiedy "Glina. Nowy rozdział" trafi na SkyShowtime? Znamy datę premiery

"Glina. Nowy rozdział" to wyczekiwana kontynuacja opowiadającego o policjantach ze stołecznego wydziału zabójstw. Platforma SkyShowtime, dla której powstaje projekt, ogłosiła właśnie datę premiery.
"Glina" – nowy rozdział kultowego serialu. Kiedy premiera?
"Glina. Nowy rozdział
" to kontynuacja kultowego serialu "Glina
" i pierwszy serial oryginalny, który powstał jako koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film. Premiera zaplanowana została na 16 października wyłącznie w SkyShowtime.
Poniżej prezentujemy oficjalny plakat:
Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr
) i Jóźwiaka (Jacek Braciak
) dołącza młoda, ambitna policjantka - aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska
). Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom.
W serialu "Glina. Nowy rozdział
" ponownie w rolach policjantów z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji wystąpią Maciej Stuhr
jako Artur Banaś i Jacek Braciak
jako Jóźwiak. Do ich doświadczonego zespołu dołączy aspirant Tamara Rudnik, w którą wciela się Nela Maciejewska
"Glina. Nowy rozdział": Co o swoich bohaterach mówią aktorzy?To, jak zmienił się Artur Banaś przez lata, było podstawowym pytaniem, jakie zadawałem sobie podczas pracy nad kolejną odsłoną przygód naszych bohaterów. Jeżeli ktoś pamięta Glinę, to wie, jak ogromne koszty wiązały się z tym, że Artur Banaś po raz pierwszy pociągnął za spust i pozbawił kogoś życia. To był jeden z ważniejszych motywów serialu. Później Artur pociągał za spust jeszcze wielokrotnie. Jednak to, co się z nim dzieje w kontynuacji historii, jest znacząco inne od tego, co działo się przed laty. Praca w policji odcisnęła swoje piętno na Banasiu. Scenarzysta Maciej Maciejewski doskonale to napisał. Pokazał, że tego zawodu nie można uprawiać, nie płacąc za to ceny
– mówi nam podczas zdjęć do serialu Maciej Stuhr
.
Nela Maciejewska, Jacek Braciak i Maciej Stuhr w serialu "Glina. Nowy rozdział"
Pytany o rolę Jóźwiaka w serialu "Glina. Nowy rozdział
" Jacek Braciak
odpowiada: Ja tego Jóźwiaka traktuję z pewną pobłażliwością. Jest solidny, starej daty, ma swoje sprawdzone metody, choć moim zdaniem nie jest geniuszem intelektu. Lubię go. Myślę, że da się go lubić za tę jego surowość. Jóźwiak to jest też człowiek bardzo rodzinny, oddany najbliższym, co – wyobrażam sobie – nie jest łatwe, gdy się uprawia ten zawód, w dodatku w wydziale zabójstw. Można powiedzieć, że wymarzyłam sobie tę rolę. Zawsze chciałam zagrać policjantkę, silną kobietę, z charakterem, która biega, strzela, a do tego jeszcze prowadzi śledztwa. Fakt, że moje marzenie spełnia się u boku Macieja Stuhra i Jacka Braciaka, uważam za ogromne szczęście
– dodaje Nela Maciejewska
.
W pozostałych rolach w serialu ponownie zobaczymy m.in. Annę Cieślak
i Agnieszkę Pilaszewską
.
Byliśmy na planie "Gliny. Nowy rozdziału". Zobacz naszą relację
