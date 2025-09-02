Newsy Filmy Multimedia "Batman" Matta Reevesa jednak połączy się z DCU? Nowa teoria fanów
Mimo regularnego dementowania przez nowych włodarzy DCU, fani na całym świecie nie słabną w kolejnych spekulacjach na temat dalszej drogi Batmana Roberta Pattinsona. Nowe zdjęcia z planu filmu "Clayface" okazały się wodą na młyn dla tych, którzy wierzą, że "Batman" w wersji Matta Reevesa ostatecznie wejdzie w skład uniwersum tworzonego przez Jamesa Gunna. Widoczny na nich niewielki szczegół stał się dla fanów pierwszym małym dowodem, że połączenie tych światów może okazać się realne. 

"Batman" jednak w DCU? Skąd wzięły się plotki?



Jak informuje portal GamesRadar, zdjęcia do produkcji "Clayface" kręcone są właśnie na ulicach Liverpoolu. Z tego względu to właśnie brytyjscy dziennikarze znaleźli się w posiadaniu cennych zdjęć zrobionych z ukrycia na planie superbohaterskiego projektu. Możemy na nich zobaczyć głównego aktora produkcji Toma Rhysa Harriesa w towarzystwie Maxa Minghelli – aktora wcielającego się w postać detektywa. To jednak nie sami aktorzy, a ich otoczenie zrobiło w sieci prawdziwą furorę. Fani uniwersum DC prędko zwrócili uwagę na znak Sądu Miejskiego w Gotham z podpisem: "City of Gotham / Sic Parvis Magna" ("Wielkość od skromnych początków") – choć sam herb się różni, łacińska sentencja pozostaje tam taka sama, co w filmie "Batman" i serialu "Pingwin". Zdjęcia porównawcze możecie zobaczyć poniżej:



To, co dla fanów jawi się jako pierwsze potwierdzenie połączenia świata "Batmana" Matta Reevesa z DCU, może być równie dobrze zwykłym mrugnięciem okiem w kierunku spostrzegawczych widzów. Niezależnie od tego, wyciek jedynych zdjęć z produkcji wykonywanych akurat w tej lokacji rozbudził wyobraźnię fanów wierzących, że nie może to być kwestią przypadku. Domysły te powielane są bez względu na słowa włodarzy wytwórni. W zeszłorocznym wywiadzie Peter Safran, obok Jamesa Gunna współszef DCU, powiedział:

Tak jak mówiłem, zawsze będziemy tworzyć także projekty bardziej autorskie [osobne od DCU]. Nazywamy je Elseworlds. Ale oczywiście potrzebujemy też Batmana w DCU, dlatego rozwijamy naszą własną wersję tej postaci, nawet jeśli film Matta Reevesa powstaje pod naszym szyldem. Zrobimy "The Batman: Part II", kiedy Matt będzie gotowy i odda scenariusz. Ale równocześnie przygotowujemy naszą historię o Batmanie i Robinie – "The Brave and the Bold".

To właśnie w "The Brave and the Bold" fani po raz pierwszy będą mieli okazję obejrzeć nowego Mrocznego Rycerza. Z rolą tą jeszcze niedawno łączony był odtwórca serialowego Jacka Reachera Alan Ritchson. W rozmowie z dziennikarzami aktor przyznał, że choć toczyły się rozmowy o możliwym powierzeniu mu roli Batmana, raczej nic z tego nie wyniknie. Mimo to, "Reacher" ma pojawić się w DCU w innej roli. Informacje na temat możecie zgłębić KLIKAJĄC TUTAJ.

"Batman" – zwiastun filmu


