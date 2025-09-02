"Batman" Matta Reevesa jednak połączy się z DCU? Nowa teoria fanów

Mimo regularnego dementowania przez nowych włodarzy DCU, fani na całym świecie nie słabną w kolejnych spekulacjach na temat dalszej drogi Batmana Roberta Pattinsona. Nowe zdjęcia z planu filmu "Clayface" okazały się wodą na młyn dla tych, którzy wierzą, że "Batman" w wersji Matta Reevesa ostatecznie wejdzie w skład uniwersum tworzonego przez Jamesa Gunna. Widoczny na nich niewielki szczegół stał się dla fanów pierwszym małym dowodem, że połączenie tych światów może okazać się realne.
"Batman" jednak w DCU? Skąd wzięły się plotki?
Jak informuje portal GamesRadar, zdjęcia do produkcji "Clayface
" kręcone są właśnie na ulicach Liverpoolu. Z tego względu to właśnie brytyjscy dziennikarze znaleźli się w posiadaniu cennych zdjęć zrobionych z ukrycia na planie superbohaterskiego projektu. Możemy na nich zobaczyć głównego aktora produkcji Toma Rhysa Harriesa
w towarzystwie Maxa Minghelli
– aktora wcielającego się w postać detektywa. To jednak nie sami aktorzy, a ich otoczenie zrobiło w sieci prawdziwą furorę. Fani uniwersum DC prędko zwrócili uwagę na znak Sądu Miejskiego w Gotham z podpisem: "City of Gotham / Sic Parvis Magna" ("Wielkość od skromnych początków") – choć sam herb się różni, łacińska sentencja pozostaje tam taka sama, co w filmie "Batman
" i serialu "Pingwin
". Zdjęcia porównawcze możecie zobaczyć poniżej:
To, co dla fanów jawi się jako pierwsze potwierdzenie połączenia świata "Batmana
" Matta Reevesa
z DCU, może być równie dobrze zwykłym mrugnięciem okiem w kierunku spostrzegawczych widzów. Niezależnie od tego, wyciek jedynych zdjęć z produkcji wykonywanych akurat w tej lokacji rozbudził wyobraźnię fanów wierzących, że nie może to być kwestią przypadku. Domysły te powielane są bez względu na słowa włodarzy wytwórni. W zeszłorocznym wywiadzie Peter Safran
, obok Jamesa Gunna
współszef DCU, powiedział: Tak jak mówiłem, zawsze będziemy tworzyć także projekty bardziej autorskie [osobne od DCU]. Nazywamy je Elseworlds. Ale oczywiście potrzebujemy też Batmana w DCU, dlatego rozwijamy naszą własną wersję tej postaci, nawet jeśli film Matta Reevesa powstaje pod naszym szyldem. Zrobimy "The Batman: Part II", kiedy Matt będzie gotowy i odda scenariusz. Ale równocześnie przygotowujemy naszą historię o Batmanie i Robinie – "The Brave and the Bold".
To właśnie w "The Brave and the Bold
" fani po raz pierwszy będą mieli okazję obejrzeć nowego Mrocznego Rycerza. Z rolą tą jeszcze niedawno łączony był odtwórca serialowego Jacka Reachera Alan Ritchson
. W rozmowie z dziennikarzami aktor przyznał, że choć toczyły się rozmowy o możliwym powierzeniu mu roli Batmana
, raczej nic z tego nie wyniknie. Mimo to, "Reacher
.
"Batman" – zwiastun filmu