Polska branża gier na Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach

Sala wykładowa prestiżowego Communication University of China w Pekinie wypełniona do ostatniego miejsca, chińscy studenci testujący nasze rodzime produkcje i wielki sukces polskiej gry- tak w skrócie można podsumować obecnośćw Chinach na festiwalu animacji ANIWOW!ANIWOW! odbywa się od 2006 roku i cieszy się dużą renomą w Państwie Środka. W tym roku wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Rich Moore z Walt Disney Animation Studios, Allen Au-Yueng z The Walt Disney Company i She Yuanyuan z Tencen Pictures. Dwa dni tegorocznego ANIWOW! zadedykowano prezentacji polskiej branży gier wideo dzięki współpracy z Festiwalem Polskie Kręgi Sztuki w Chinach.W czasie imprezy specjaliści z Polski przedstawili swoje produkcje, przybliżyli studentom specyfikę polskiego rynku gier video oraz poprowadzili wykłady o najgorętszych zagadnieniach z branży. Grzegorz Dymek (Anshar Studios) opowiadał o tym, czego game development może nauczyć się z historii i od przywódców pokroju Juliusza Cezara. Aleksander Caban (Carbon Studio) w swojej prezentacji wyjaśniał, jak osiągnąć artystyczny styl i wygląd w grach 3D, natomiast Błażej Szaflik (również Carbon Studio) skupił się na pracy i zagadnieniach w realiach VR. Magdalena Cielecka (Artifex Mundi) analizowała ze studentami mechanikę gry, a Dariusz Łęczycki (Sigur Studio) mówił o zachowaniu równowagi w grze i tworzeniu emocjonalnej więzi gracza z bohaterem. Analizę polskiej branży gier wideo przeprowadził Remigiusz Kopoczek (ARP Games). Po wykładach uczestnicy testowali polskie gry i dzielili się spostrzeżeniami z ich twórcami.Dużym zaskoczeniem była gala zamknięcia festiwalu, podczas której ogłoszono sukces polskiej produkcji. Ania Kowalczyk, studentka IV roku grafiki na Uniwersytecie Śląskim, zdobyła główną nagrodę w kategorii "Game design" za grę, objętą wsparciem akceleratora ARP Games.– mówi Grzegorz Dymek, członek zarządu Anshar Studios SA.– dodaje Dariusz Łęczycki, game producer w Sigur Studio.Relację wideo z tego wydarzenia można zobaczyćW ramach trwającego Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach przez ponad dwa miesiące w największych chińskich miastach odbywają się projekcje polskich filmów, prezentacja branży gier wideo, wystawy, koncerty, wykłady i warsztaty.Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: