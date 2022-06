Polski chór ReChoir 2 lipca z Two Steps From Hell

Już 2 lipca w Tauron Arenie niezwykłe muzyczne show – Two Steps From Hell – koncert muzyki epickiej, w którym wystąpi także polski chór ReChoir - założony w 2006 roku przez Annę Rożentalską, a złożony z członków najlepszych chórów teatralnych w Polsce. ReChoir towarzyszy całej europejskiej trasie Two Steps From Hell. O współpracy opowiedziała menedżerka zespołu, Anna Rożentalską."Kilka tygodni temu zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w światowej premierze Two Steps From Hell Live. To dla nas niesamowite wyróżnienie, ponieważ muzyka filmowa generalnie jest niełatwa do wykonania przed publicznością. Zwłaszcza u tego duetu kompozytorskiego, który tworzy podkłady dźwiękowe do dzieł o różnym charakterze, takich jak gry komputerowe " Mass Effect " czy " Wiedźmin 3 ". A to całkowicie inny klimat niż trailery do filmów, jak " Star Trek ", " Harry Potter ", " Mroczny Rycerz ", czy " Opowieści z Narnii " lub " Avengers ". W swojej twórczości Thomas Bergersen i Nick Phoenix po mistrzowsku wykorzystują ogromne możliwości chóru. Momentami stanowi on główny nośnik treści, czasami ludowy kontrapunkt tematów utworu, a niekiedy jest energetycznym akompaniamentem wzbogacającym brzmienie i podkreślającym emocje. Krótko mówiąc, mamy co robić i cieszy nas niezmiernie, że zaufano naszym umiejętnościom!Początek tournée miał miejsce 13 czerwca w Niemczech. Międzynarodowa obsada z polskim (naszym) akcentem, wspaniali soliści, Ukraińska Odessa Opera Orchestra, same hity muzyczne, potężna scena, kilkanaście show w największych stolicach europejskich - ależ będzie się działo...Bilety na koncert dostępne na: https://www.eventim.pl/eventseries/2957343/?affiliate=GTP