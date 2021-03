Polskie "Outriders" trafi do Xbox Game Pass w dniu premiery

W piątek na twitterowym koncie Xbox Game Pass pojawił się kolejny "przypadkiem wrzucony" mail niejakiej Melissy McGamePass, w którym to Melissa pisała o kolejnej, dużej grze, jaka trafi do katalogu usługi Microsoftu. Gracze bardzo szybko wpadli na to, że chodzi o polskie " Outriders " autorstwa People Can Fly (grę wydaje Square Enix), a teraz dostaliśmy oficjalne potwierdzenie. " Outriders " będzie grywalne od 1 kwietnia na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S (wraz z dedykowaną nowym konsolom wersją, działającą w 4K60) oraz poprzez chmurę na tabletach i smartfonach z Androidem.Jeśli nie dotarły do Was informacje o tej grze, to zapraszamy do obejrzenia odcinka Checkpointu, który w pełni poświeciliśmy tej grze i naszym wrażeniom z pierwszych etapów, które mogliśmy ograć w lutym zeszłego roku. Wciąż też możecie pobrać darmowe demo gry, w którym znajduje się prolog i kilka pierwszych misji, a Wasz postęp przeniesie się później do pełnej wersji.